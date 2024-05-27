أسعار صرف الدولار الأمريكي بالبنوك صباح اليوم الإثنين

أسعار صرف الدولار الأمريكي..حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.



يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الخميس الماضي بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

أسعار صرف الدولار



يأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر العملة الخضراء.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الدولار اليوم:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 46.88 جنيه للشراء،47.02 جنيه للبيع

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي نحو 46.90 جنيه للشراء، 47 جنيه للبيع

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 46.90 جنيه للشراء، 47 جنيه للبيع

جاء سعر صرف الدلار مقابل الجنيه في بنك القاهرة نحو 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الإسلامي نحو 46.90 جنيه للشراء، 47 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.20 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع