أسعار الذهب تواصل تراجعها فى التعاملات المسائية

واصلت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) تراجعها خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد 26 مايو، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 10 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3100 جنيهات لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأحد، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3100 جنيهات، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3542 جنيهًا.

بالغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2657 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2066 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 24800 جنيهًا.

الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 5 أشهر

الذهب

وصلت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الجمعة لتتجه صوب أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 5 أشهر مع بدء تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن احتمال للتشديد النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2336.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 0546 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ التاسع من مايو في وقت سابق. وارتفع الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولار يوم الإثنين لكنه انخفض نحو 5% منذ ذلك الحين.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2337.80 دولار .

وقال إيليا سبيفاك رئيس إدارة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "لهجة التشديد النقدي الواردة في محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية في مايو تشير إلى عجز صناع السياسة عن خفض أسعار الفائدة بثقة... مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار، ويبدو أن المعادن تأثرت بذلك".

والذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ورغم أن السياسة الحالية هي "الإبقاء" على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، كشف محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء أيضا عن مناقشات بشأن احتمال رفعها مرات أخرى.

وأظهرت رهانات المتعاملين تزايد الشكوك في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 30.49 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.3% إلى 1022.35 دولار، وصعد البلاديوم 0.6% إلى 974.73 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسائر أسبوعية.