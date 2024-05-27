رامي ربيعة: لا أهتم بالانتقادات ولو رأيت المشجع التونسي لمنحته هدية

أكد رامي ربيعة لاعب الأهلي أنه لا يهتم بما يقال ويركز فقط مع الفريق من أجل تقديم أفضل ما لديه والجميع حر فيما يقوله ولا يهتم سوى أنه يركز في التدريب.

وأضاف ربيعة في تصريحات لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc مؤكدا أنه تربى على الشخصية القوية في النادي الأهلي على أيدي نجوم كبار واستفاد منهم كثيرا.

وواصل تصريحاته مؤكدا أن عائلته طول الوقت في حالة ضغط بسبب أنهم يركزون معه ويحزنون من أي نقد يوجه لي وأنه ليس لديه ما يقوله سوي أنهم كل حياته ويتمنى أي طلب لهم لتحقيقه.

واختتم تصريحاته بأنه لم يري فيديو المشجع التونسي الذي قال إنه أخطر لاعب ولكن زملائه تحدثوا معه عنه وأنه لو رآه سيقدم له هدية مؤكدا أن كولر المدير الفني من المدربين التي تجيد قراءة المباريات.

الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا

وأحرز الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة 12 في تاريخه بفوزه على ضيفه الترجي التونسي بهدف وحيد في لقاء الإياب الذي أقيم في ستاد القاهرة أمس.

وكان الأهلي تعادل مع الترجي بدون أهداف في لقاء الذهاب على استاد رادس ليحسم الفريق الأحمر اللقب القاري للمرة 12 في تاريخه بهدف سجله روجير أهولو لاعب الترجي بالخطأ في مرماه بعد مرور 4 دقائق فقط من زمن الشوط الأول.