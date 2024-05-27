"الكينج وعلي الحجار" .. كبار نجوم الغناء في عزاء شقيق مدحت صالح

استقبل الفنان مدحت صالح، عزاء شقيقه أمس الأحد من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بعدما غيبه الموت في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضية .

شهد عزاء شقيق مدحت صالح، حضورا فنيا لافتا، إذ حرص عدد من نجوم الفن والغناء على الحضور، وجاء أبرزهم: الكينج محمد منير، مصطفى قمر، مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الفنان حلمي عبد الباقي، الفنان تامر شلتوت، الأب بطرس دانيال ومحمد محسن، ومحمود عبد الغفار، والفنان علي الحجار الذي قدم واجب العزاء رغم الخلافات التي جمعتهما في الأشهر الماضية بسبب مشروع 100 سنة غنا .

عزاء شقيق مدحت صالح

عزاء شقيق مدحت صالح

كان شقيق مدحت صالح، فارق عالمنا بعد منتصف ليل يوم الخميس الماضي، وشُيعت جنازته ظهر يوم الجمعة من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر .

أعلن الفنان مدحت صالح، وفاة شقيقة منذ ساعات قليلة عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، وكتب :"مع السلامة يا احمد، مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون احمد صالح في ذمة الله".

مدحت صالح

نقابة الموسيقيين تنعى شقيق مدحت صالح

حرصت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، على نعي شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا مند يومين.

وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

“وبينا ميعاد” آخر ظهور للفنان مدحت صالح

كانت آخر أعمال مدحت صالح، مسلسل "وبينا ميعاد"، من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، أسامة الهادي، يوسف الكدواني ويوسف إبراهيم، آية سليم، تسنيم مطر، أميرة أديب ومحمد مهران وهاجر الشرنوبي ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

دارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.