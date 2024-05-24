مدحت صالح .. أحزان في حياة مطرب "كوكب تاني"

أعلن الفنان مدحت صالح أمس وفاة شقيقه أحمد صالح وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام قائلًا: "مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يا بني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أحمد صالح في ذمة الله".

موعد ومكان جنازة شقيق مدحت صالح

وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد الحصري اليوم حيث كتب أمس الفنان على حسابه بفيسبوك:" صلاة الجنازة على المرحوم "أحمد صالح" غداً الجمعة من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر عقب صلاة الجمعة".

وقدمت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل واجب العزاء قائلة: "ننعى ببالغ الحزن والأسى، شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

فخلال أيام حياته عاش الفنان مدحت صالح العديد من الأحداث الحزينة والمؤثرة فبداية من وفاة صديقه علاء عبد الخالق وصولا لطلاقه من زوجاته.

توفى علاء عبدالخالق في ٥ يوليو الماضي عن عمر ناهز ال ٥٩ عاما تاركا الحزن لأصدقائه ولا سيما صديقه الفنان مدحت صالح الذي بدت عليه علامات الحزن والوحدة في جنازته فكانت تربط بينهم علاقة قوية حيث كانا من نفس الجيل فكان علاء أحد رموز الأغاني وصولا إلى الألفية الثالثة.

زيجات مدحت صالح

تعددت زيجات مدحت صالح وكان لكل منهما قصة وحكاية مختلفة حيث تزوج مدحت صالح للمرة الأولى من ليلى صديق شقيقة زوجة لاعب الكرة الكابتن فاروق جعفر، ورُزق منها ولدين رانيا وأدهم ثم انفصل عنها ليتزوج بعدها الفنانة سمية الألفي مدة عامين وكان حينها يصغرها بسبعة أعوام، وكان سبب طلاقهما حسبما قالت "خيانته لها".

ليتزوج بعدها بالفنانة شيرين سيف النصر التي استمر زواجه بها ٤ أشهر فقط فقد جمعت بينهما قصة حب كبيرة، والتي أكدتها العديد من الصور التي ظهر النجمان خلالها في الفنادق، ولم يمض شهر واحد على اندلاع قصة الحب حتى تكللت بالزواج.

ولكن لم تصمد قصة الحب أكثر من 4 أشهر، بسبب الغيرة التي اشتعلت بين شيرين وفيفي عبده، حين حاصرت القضايا الفنان لتحريره شيكات بدون رصيد، والتي وصلت لحوالي 2 مليون جنيه.

وهاجمت فيفي عبده، شيرين سيف النصر في الصحف، ثم على الهواء مباشرة من خلال برنامج “لمن يجرؤ فقط”، حيث صرحت “فيفي”، خلال البرنامج أن “شيرين عاوزة ترجع لمدحت صالح علشان تاخد فلوسه”.

وكان زواجه الأخير بالشاعرة نورا الباز حيث تزوج مدحت صالح من نورا في يناير 2011، بعد قصة حب كبيرة.

من هو مدحت صالح

فنان مصري ولد بحي روض الفرج بمدينة القاهرة، وتخرَّج في كلية اللغة العربية قسم التاريخ والحضارة، بجامعة الأزهر.

وبدأ مشواره الفني وهو في سن الطفولة عندما استمع إلى صوته د. يوسف شوقي وهو يغني في احتفالات المدرسة فقدمه لأبلة فضيلة ليغني في برامجها.

وكانت انطلاقته من خلال أغنية (أكيد) ثم أغنية (لما قالوا عينيك) وأغنية (حد يقول لحبيبي) من ألحان الموسيقار محمد سلطان، ثم غنى في إحدى الحفلات التي حضرها رئيس الجمهورية بأغنية (يا جريد النخل العالي) وكانت هذه الأغنية سببًا لينال شهرة ونجاحًا كبيرًا وأصبح من نجوم الصف الأول في الغناء وتوالت أغانيه وسجل العديد من الألبومات الناجحة.

واشتهر في السنوات الأخيرة بأغنية "بنتي وحبيبتي" التي أصبحت أغنية رئيسية في حفلات الزفاف.