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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباريات منتخب
موعد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

يواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، في يوم 6 يونيو 2024، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر، نظيره غينيا بيساو، يوم 10 يونيو 2024، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة المنتخب لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد الشامي - أحمد أمين أوفا - محمد شريف.

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