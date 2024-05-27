كواليس تنظيم الأهلي للنهائي الإفريقي.. وموقف مباراة الألومنيوم في الكأس

وجه الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي التهئنة لجماهير القلعة الحمراء ومجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين على التتويج بدوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن عادة القلعة الحمراء هي اغلاق صفحة البطولة التي توج بها والتفكير في البطولة المقبلة، وإدارة النادي نموذج فريد.

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وقال شلبي في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "جماهير الأهلي دائمًا سعيدة بتتويج الفريق بالألقاب، والجميع فخور باللقب الثاني عشر، واصبح الاهلي هو مصدر السعادة في مصر وافريقيا".

وأضاف: "كان هناك التزام فعلي من جانب الجماهير بالحضور بتذاكر ودعوات إلى المباراة، كان هناك التزام بالسعة الفعلية للاستاد، وكان الاستاد بصورة رائعة ظهر وكأن أكثر من 100 الف مشجع حاضر في الملعب".

وواصل: "الكابتن الخطيب قام بمراجعة كل الامور في استاد القاهرة قبل لقاء الأهلي والترجي من أجل الاطمئنان على التنظيم الجيد، والكاف اسند المسئولية كاملًا تنظيميًا للنادي الأهلي، والكاف كان هو المراقب لنا، وكنا حريصين على الخروج بأفضل شكل ممكن، وكان هناك تقدير كبير من جانب باتريس موتسيبي وكان سعيدًا بما ظهر به النهائي".

وأكمل: "النادي الأهلي كان المسئول عن تأمين وتنظيم كل ما يخص المقصورة، ومراسم التتويج كانت بالاتفاق والتنسيق مع مسئولي الكاف، وكل شئ تمت الاعداد والتجهيز له جيدًا، وحتى أسر اللاعبين حضروا بناءً على دعوات معينة واستلموا تصريحات للدخول للملعب في الدقيقة 90".

وأشار إلى أن كان منفعل جدًا خصوصا بعد إهدار فرصة حسين الشحات في الشوط الثاني، لأن المباراة كانت صعبة جدًا، خصوصا في ظل الحضور الجماهيري الكبير، موضحًا أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وضع كل الترتيبات لاستقبال بعثة الترجي في ظل حسن الاستقبال في تونس، وكان لابد من الرد بنفس الشئ، وقمنا بعقد أكثر من 13 اجتماع مع مسئولي الكاف للخروج بالحدث بشكل رائع، وتم وضع خطة تنظيم اللقاء من بعد لقاء الذهاب في تونس.

وأكد سعد شلبي: "كان هناك تعاون كبير بين جميع الأطراف للخروج بشكل يليق بالنهائي الإفريقي، مؤكدًا أن الخطيب كان متواجدًا في السادسة إلا الربع صباحًا في استاد القاهرة الدولي من أجل الاستعداد لهذه اللقاء، واعضاء المجلس تواجدوا مبكرًا أيضا، وكان هناك حالة قلق شديدة قبل المباراة، لأننا نسعى للخروج بشكل تنظيمي جيد، وأيضًا لأن هدفنا تحقيق اللقب.

وأوضح أن مواجهة الأهلي أمام الألومنيوم في كأس مصر تم تأجيلها، مشيرا إلى أن هناك لائحة خاصة بالمكافأت المالية، والبطولة جزء من ثقافة النادي.