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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيرسي تاو ينتظر عقوبة من الأهلي بعد أحداث نهائي دوري أبطال إفريقيا

بيرسي تاو
بيرسي تاو

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يواجه عقوبة داخل النادي، عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بيرسي تاو ظهر بشكل غير لائق وحديثه مع الجهاز المعاون عقب استبداله في مباراة الترجي التونسي، بنهائي دوري الأبطال".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي سوف يوقع عقوبة على بيرسي تاو، خاصةً أن الموقف تكرر والسويسري مارسيل كولر المدير الفني، لن يسمح بمرور هذا الموقف، وسوف يتم عقابه حسب اللائحة".

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