بيرسي تاو ينتظر عقوبة من الأهلي بعد أحداث نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يواجه عقوبة داخل النادي، عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بيرسي تاو ظهر بشكل غير لائق وحديثه مع الجهاز المعاون عقب استبداله في مباراة الترجي التونسي، بنهائي دوري الأبطال".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي سوف يوقع عقوبة على بيرسي تاو، خاصةً أن الموقف تكرر والسويسري مارسيل كولر المدير الفني، لن يسمح بمرور هذا الموقف، وسوف يتم عقابه حسب اللائحة".