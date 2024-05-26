ضبط 6 أشخاص بينهم طفلة مصابة بطلق ناري في مشاجرة بالمراغة

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة طفلة في الحادية عشرة من عمرها تقيم بدائرة المركز بطلق ناري بجوار الأذن اليسرى وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها والسلاح المستخدم ونقل المصابة لمستشفى المراغة المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابة بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أحمد . س . م . ا" 24 سنة صياد و"حاتم . م . م . ا" 48 سنة مزارع ونجلة عمومتهما الطفلة "ياسمين . ع . م . ع" 11 سنة تلميذة مصابة بطلق ناري بجوار الأذن اليسري وتم نقلها لمستشفى المراغة المركزي .

وطرف ثان "رمضان . ا . م . م 42 سنة مزارع نجل شقيقه "إسلام . ب . ا . م" 25 سنة صياد ونجل عمومتهما "أحمد . ح . ع . أ" 39 سنة عامل الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول [ السلاح المستخدم ] وبحوزة الثالث من الطرف الثاني [ السلاح المستخد] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثالث من الطرف الثاني بإحداث إصابة الثالثة من الطرف الأول من السلاح الناري المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر أصدرت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم الأحد، حكمها بمعاقبة المتهمين "ه . خ" عامل، و"ض . ع" عامل، يقيمان بدائرة قسم أول سوهاج، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار في المواد المخدرة "مسحوق الهيروين" بدائرة القسم .

تعود أحداث الواقعة الى عام 2024 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج تفيد قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مسحوق الهيروين متخذين من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي وترويجه على عملائهما من أصحاب الكيف وراغبى الشراء.





ومن خلال التحريات تأكد صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب بالواقعة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة احالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق .