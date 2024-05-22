مع تخفيف الأحمال.. احذر: عزرائيل يسكن المصاعد

عدم الالتزام بجداول تخفيف الأحمال يهدد الأبرياء بالموت "خنقا"

خبراء: مطلوب تدريب العمال على إخراج المواطنين من المصاعد بأمان

باتت المصاعد الكهربائية، الطريق الأسرع إلى الموت، فمع استمرار الحكومة في سياسة تخفيف الأحمال وفصل الكهرباء على مناطق مختلفة على مدار اليوم، أصبح حبس المواطنين داخل المصاعد أمر وارد وهو ما قد يؤدي إلى الهلاك، ورغم أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت بيانا عن مواعيد فصل الكهرباء في المناطق المختلفة، ونصحت المواطنين بعدم استخدام المصاعد خلال تلك الفترة حفاظا على سلامتهم، إلا أن الفترة الماضية شهدت عددا من الكوارث راح ضحيتها أبرياء رغم أننا في بداية فترة العمل بجدول تخفيف الأحمال.

وكان آخر ضحايا المصاعد الكهربائية رجل الأعمال محمود خطاب الذي لقي مصرعه خلال محاولته الخروج من المصعد أثناء انقطاع الكهرباء، وعندما حاول الخروج اختل توازنه وسقط من الطابق السابع إلى الأرض جثة هامدة.

رجل الأعمال محمود خطاب

وفي يناير من العام الحالي، لقيت موجهة لغة عربية في مديرية التربية والتعليم ببني سويف مصرعها برفقة ابنها بعد سقوط مصعد العمارة الذي كانا فيه، الأمر الذي تسبب في حدوث نزيف شديد بالجمجة لها وتوفيت في الحال

كما لقي مدرس لغة عربية مصرعه في حادث مروع بمدينة المحلة الكبرى، بعد أن انهيار مصعد العمارة الذي تعطل بسبب انقطاع الكهرباء حيث تعرض لنزيف داخلي وكسور وجروح

وفي المحلة الكبرى لقي محمد أيمن فاروق مدرسًا مصرعه وذلك عقب انتهائه من الدرس الخاص لطالب في مكان الواقعة، حيث استخدم المعلم المصعد فانقطعت الكهرباء وكان بين طابقين، وعند محاولته الخروج من الأسانسير سقط منه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال

وفي الأسبوع الماضي، توفي مدرس بإحدى المدارس داخل أسانسير بمنطقة المرج، نتيجة سقوطه داخل توقف المصعد بين طابقين بعد تعطله وفي أثناء محاولته الخروج منه سقط فلفظ أنفاسه الأخيرة

وتعليقًا على تلك الحوادث، تحدث الأستاذ الدكتور مسعود ابراهيم محمد، مستشار وزارة التعليم العالي لتطوير التعليم التكنولوجي، ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية – بكلية الهندسة جامعة الفيوم، قائلًا:"هناك عدة مشكلات تحدث نتيجة انقطاع التيار عن المصعد، مشيرا إلى أن جميع المصاعد تعتمد على مصدر طاقة كهربائية، حيث يتطلب مصعد الجر الكهرباء لتشغيل آلة الرفع، ويستخدم المصعد الهيدروليكي الكهرباء لتشغيل وحدة المضخة، وأثناء انقطاع التيار الكهربائي يتم توقف المصعد على الفور وقد يكون هذا التوقف المفاجئ بين الطوابق، ويحدث هذا لأن المصاعد مجهزة بمكابح كهرومغناطيسية، وفي الاستخدام العادي، يعمل الملف الكهربائي على إبقاء الفرامل مفتوحة، وبمجرد فقدان الطاقة، تعمل الفرامل وتوقف المصعد، بعد ذلك تنطفئ المصابيح الموجودة في الكابينة والأضواء اللوحية، لكن أضواء الطوارئ ستضيء، وفي هذه المرحلة، إذا لم يكن المصعد مزودًا بنموذج احتياطي للطاقة، فسيظل مغلقًا حتى يتم استعادة الطاقة، لذلك فمن الأفضل مراعاة ان يكون المصعد مزودًا بنموذج احتياطي للطاقة.

الدكتور مسعود ابراهيم محمد

وتابع الدكتور مسعود أنه توجد بعض المصاعد المطورة، والتي تعمل بنظام خفض البطارية، حيث يتم تنشيط هذا النظام بمجرد فقد الطاقة الكهربائية، وفي هذه الحالة يقوم المصعد برحلة واحدة على طاقة البطارية إلى طابق قريب أو في معظم الحالات إلى الطابق الأرضي، وتفتح الأبواب بشكل صحيح، وسوف يغلق المصعد بأمان، ويعد خفض البطارية حلًا فعالًا من حيث التكلفة بشكل خاص للمصاعد الهيدروليكية

وأضاف أن هناك بعض المباني العصرية، التي تستخدم مولدًا للسماح بتشغيل الطاقة في حالات الطوارئ، وهذه الميزة أكثر شيوعًا في المباني الشاهقة أو الحيوية، مثل المستشفيات والفنادق، حيث يسمح المولد باستخدام محدود في حالات الطوارئ، وغالبًا ما يمكن استخدام مصعد واحد فقط في المبنى في كل مرة، ويمكن برمجة وحدة التحكم للدوران

ووضع المهندس الاستشاري، عدة طرق للتصرف عند حالة انقطاع التيار الكهربائي عن المصعد وبه أحد الأشخاص، أولها أن يبقى هادئًا ولا داعي للذعر، ويمكنه الانتظار بأمان حتى يأتي أفراد خدمة الطوارئ، ولن ينفذ الأكسجين حيث تحتوي جميع المصاعد على تهوية كافية، ويمكن استخدام هاتف الطوارئ للاتصال بشخص يمكنه المساعدة، أو استخدم جرس الإنذار المتوفر في المصعد، منوهًا أنه لا يجب محاولة الخروج من المصعد أو فتح الأبواب أو الهروب من الفتحة الموجودة في المصعد بالأعلى حتى لا يعرض حياته للخطر، وإذا كنت ممن يعانون من الدوار أو الإغماء في الأماكن المغلقة سوف يساعدك الجلوس على أرضية المصعد على تخطي الأمر، مع النظر للأعلى للحصول على الهواء المنعش من الفتحة العلوية

كما وضع عدة إرشادات للمسئول عند تركيب المصاعد، منها التأكد من أن عمليات فحص المصعد تتم باستمرار، والتأكد من الاستعانة بخدمات إحدى شركات صيانة المصاعد الجيدة، والتأكد من تركيب نظام لخفض البطارية، حيث يمكن أن تمنح هذه التقنية الشعور بالأمان والثقة.

أما عن اجراءات السلامة في المصاعد، فيجب أن يتم تدريب الحراس بكل مبنى على كيفية تحريك جهاز رفع المصاعد يدويا لأقرب دور عند توقفها لأي سبب، ويجب عند سماع أي صوت غريب أو غير طبيعي كاحتكاك الصاعدة مثلاً أثناء الصعود أو الهبوط أو ارتجاجها فيلزم عدم استخدام المصعد نهائيا، وفصل التيار الكهربائي عنه وإبلاغ شركة الصيانة، كما يجب إجراء الصيانة الدورية والوقائية في مواعيد منتظمة شهريا، والتركيز بصفة أساسية على الأجزاء الحساسة بالمصعد والتي تتعلق بوسائل الأمان وتحقيق السلامة لمستخدميه، وان يتم استبدال أي جزء تالف فورا دون إبطاء .

وعن شروط الأمن والسلامة الواجب توافرها في المصعد عند التركيب، فأكد أنها تشمل مجموعة فرملة الطواريء، وجهاز ميكانيكي وكهربائي لمنع فتح الباب عند تشغيل المصعد، وإضاءة تعمل اتوماتيكيا عند انقطاع التيار الكهربائي، وجرس كهربائي يعمل بالبطارية، وضرورة وجود حساس حراري يعمل علي إيقاف المصعد عند ارتفاع حرارة الماكينة، وجرس إنذار عند وجود حمولة زائدة، ووجود حبال جر من الصلب مطابقة للمواصفات العالمية، وعدم وجود فراغ بين الدفات المتحركة جانبيا تسمح بانحشار أصابع اليد

تدريب

فيما وضع المهندس هاني علي فوزي استشاري المصاعد والتحريك الكهربائي عدة شروط عند انقطاع الكهرباء يجب الالتزام بها حيث أن إخراج اي شخص محتجز داخل المصعد حال انقطاع الكهرباء او تعطل المصعد يجب أن يتم بخطوات معينة، أو الاتصال بالدفاع المدني، كما يجب أن تقوم شركة الصيانة بتدريب شخصين على الاقل، منهم حارس العقار، على كيفية إخراج الركاب المحتجزين داخل المصعد حال انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تركيب ستارة الأمان أسفل مدخل الكابينة بطول لا يقل عن ٧٥ سم تجنبا لسقوط الأشخاص المحتجزين داخل المصعد في البئر حال خروجهم، لافتًا إلى أن كل تلك التعليمات متواجدة بالكود المصري للمصاعد ولكنها غير مفعلة.

المهندس هاني علي فوزي

وأضاف"فوزي" أن هناك العديد من الشركات تستورد مصاعد متكاملة من الصين او ما يسمى بلغة السوق كومبليت باكدج، وهي أرخص من المحلي، وذلك لأنها غير مطابقة لكود المصاعد وليس لها أي شهادات أختبار او جودة من هيئات دولية معترف بها، والشركات الصينية التي تقوم بتصدير تلك المصاعد لمصر تعلم أن السوق المصري هو سوق سعر فقط، بمعنى ان اهم شئ سعر المنتج بغض النظر عن الجودة او الاعتمادية، وانه ليس هناك نظام حقيقي للتفتيش او أختبار المصاعد بمصر، مؤكدًا على أن نفس الشركات الصينية لا تستطيع تصدير هذه النوعية من المصاعد للدول الأوربية، لأن لديها رقابة صارمة، مؤكدًا على أن هناك ما يسمى بالمواصفات القياسية المصرية الخاصة بأي منتج صناعي سواء محلي او مستورد، وبالتالي لابد أن يكون اي منتج صناعي مستورد، مثل المصاعد، مطابق لتلك المواصفات القياسية المصرية، كما أن كود المصاعد هو جزء من المواصفات القياسية المصرية، والكود المصري للمصاعد مواكب لأحدث اكواد المصاعد العالمية، ويتم تحديثه بصفة مستمرة، ومن يريد الإطلاع عليه، يمكنه الحصول عليه من المركز القومي لبحوث البناء بالدقي، ولكن مع الأسف ينقصه آليات تنفيذه أو تطبيقه، كما أن احد مهام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي التأكد من أن أي منتج صناعي يدخل إلى البلاد مطابق للمواصفات القياسية المصرية، وعليه فإن المشكلة ليست في المنتج او المصنع الصيني الذي ينتج مصاعد غير مطابقة للكود او المواصفات القياسية، ولا في المستورد الذي يريد استيراد منتج رخيص حتى يسهل تسويقه، المشكلة في السماح لتلك المصاعد الغير مطابقة للكود والمواصفات القياسية المصرية بالدخول إلى البلاد، مضيفا ان ٩٠% من مصاعد مصر تعمل بدون تراخيص، وحتى الجهة المنوط بها اصدار التراخيص هي المحليات او الأحياء ليس لديها اي خبرة فنية تؤهلهم لذلك، والموضوع يتحول لمجرد استيفاء بعض الأوراق فقط.".