أحمد موسى عن غضب تخفيف الأحمال: عندنا تحديات أهم من الكهرباء (فيديو)

انتقد الإعلامي أحمد موسى كثرة التعليقات من المواطنين بشأن انقطاع الكهرباء، قائلا: “نحن لدينا أزمة ولكن هناك تحديات أهم من التيار الكهربائي عندنا رجال في الصحراء واقفين تحت أشعة الشمس في درجة حرارة 45 أو 47”.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم: "عندنا تحديات أهم من الكهرباء"، مؤكداً ان أبطال القوات المسلحة يقدمون تضحيات كبيرة من أجل الوطن.

مصر قادرة على تجاوز كل الأزمات

وتابع أحمد موسى: «والله ما حد عايز قطع كهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ومصر قادرة على تجاوز كل الأزمات، لازم كلنا نقف بجانب الدولة ومؤسساتها».

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى، أن مصر تخوض تحديات كبيرة خلال المرحلة الحالية، ومصر قادرة على تجاوز كل الأزمات، موضحا أن القوات المسلحة المصرية قدمت تضحيات من أولادها من أجل سيناء، مؤكداً أن مصر مستمرة في البناء من أجل الوطن.



وأكد ضرورة مساندة ودعم القوات المسلحة، موضحًا أن الفترة الحالية لا يوجد لدينا أي شيء إلا دعم الدولة وجيشها، معقبا: «عندنا رجال زي الأسود في وسط الصحراء ولازم نستحمل شوية».

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التنوية الصادر عن وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال لا يتضمن وقف تخفيف الأحمال، ولكن فقط هناك تغيير في جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء، مشددًا على أنه في الفترة السابقة كان يتم تخفيف الأحمال بالفترة الصباحية، من الحادية عشر صباحًا حتى الخامسة مساءً، ولكن مع مراعاة فترة الامتحانات نظرًا للاعتماد على التابلت والأجهزة المختلفة تم الاتفاق على أن يكون الجدول بالفترة المسائية من الساعة الـ3 عصرًا وحتى الـ7 مساءً، ويبدأ تطبيق هذا الجدول بداية من غدًا 8 مايو وحتى يوم 20 يوليو.



وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد يتناسب مع امتحانات الطلاب بالمدارس وينطبق على كل أنحاء الجمهورية وليس المناطق التي بها مدارس أو جامعات فقط، مشددًا على أنه قبل الانتهاء من فترة الامتحانات سيكون هناك اتخاذ قرار بشأن الفترة التالية للامتحانات، وفي حالة وجود أي تغيير بالجدول سيتم الإعلان عنه.

وأشار إلى أن تخفيف الأحمال مرتبط بساعات الذروة وعملية فنية دقيقة والمتخصصين لديهم تحديد الساعات الأمثل للتخفيف وهناك ساعات لابد من تخفيف الأحمال فيها.