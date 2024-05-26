إغلاق ICQ أشهر تطبيق مراسلة في 26 يونيو

ICQ، الذي كان تطبيق مراسلة شائعًا جدًا لفترة قصيرة في التسعينيات وأوائل القرن العشرين، لم يتبق منه سوى شهر واحد قبل أن ينضم إلى التطبيقات والبرامج القديمة الأخرى في المزرعة الكبيرة الرائعة في السماء. وسيتوقف عن العمل في 26 يونيو، وفقًا لموقعه على الويب، والذي يشجع المستخدمين أيضًا على الانتقال إلى VK Messenger للمحادثات غير الرسمية وإلى VK WorkSpace للمحادثات المهنية. ظهر ICQ في الصورة في الوقت الذي كان فيه معظم الناس يستخدمون IRC للدردشة. ومع ذلك، فإن IRC كان مخصصًا في الغالب للمحادثات الجماعية - حيث جعل برنامج ICQ من السهل التواصل بين شخصين.

تم تخصيص رقم للمستخدمين الذين قاموا بالتسجيل للحصول على حساب، وأصبح أطول مع مرور الوقت، لأنه تم إصداره بشكل تسلسلي. كان أقصر الأرقام مكونًا من خمسة أرقام، مما يعني أن المستخدمين الذين حصلوا عليها كانوا هناك في البداية. بلغ ICQ ذروته في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما وصل إلى 100 مليون حساب مسجل. وعلى الرغم من أن AIM وYahoo Messenger وMSN Messenger لم يستغرق وقتًا طويلاً لتجاوز شعبيتها، إلا أن ICQ الشهير "uh-oh!" يظل صوت الإشعارات لا يُنسى بالنسبة للكثير من مستخدمي الإنترنت خلال تلك الحقبة.



ICQ، مشتق من عبارة "أطلبك"، تم تطويره من قبل شركة Mirabilis الإسرائيلية. تم شراؤها بعد ذلك من قبل AOL ثم من قبل الشركة الروسية Mail.Ru Group المعروفة الآن باسم VK، والتي لديها خدمات التواصل الاجتماعي والرسائل الخاصة بها.