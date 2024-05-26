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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إيهاب جلال يطالب لاعبي الإسماعيلي بغلق ملف مباراة البنك الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

طالب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي من لاعبي الدراويش عقب انتهاء مباراة البنك الأهلي بغلق ملف اللقاء والتركيز في المباراة القادمة.
وظهرت ملامح الغضب على إيهاب جلال فور نهاية لقاء الفريق أمام البنك الأهلي بعدما خطف الدراويش هدف التعادل في الثواني الأخيرة.
وعلى جانب آخر ، قرر  عماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، إيقاف اللاعب محمد حسن، لأجل غير مسمى وتحويله للتحقيق، بالإضافة إلى تغريمه 250 ألف جنيه، نظرا لما بدر منه خلال مباراة البنك الأهلي .
وظهر محمد حسن بين شوطي اللقاء في لقاء الإسماعيلي والبنك الأهلي وكان الدراويش مهزوم بهدفين دون رد،  وكان اللاعب يحمل كاميرا ولم يراعي شعور الجمهور.
رياضة .
وانتهت مواجهة البنك الأهلي أمام الإسماعيلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
تقدم أسامة فيصل بالهدف الأهلي للبنك الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بينما أضاف ياو أنور الهدف الثاني لفريق البنك في الدقيقة 75.
فيما قلص إيريك تراوري النتيجة للإسماعيلي في الدقيقة 80، بينما تعادل عمر ممدوح للدروايش في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
ويحتل الدراويش  المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الرابع عشر بـ 23 نقطة.

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