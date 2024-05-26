طلعت يوسف يعلن تشكيل مودرن فيوتشر أمام المصري بالدوري

كشف طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري.

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: عمرو السيسي، ايموراني حساني، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، محمد محمود، غنام محمد ، كجالي درامي، محمد ربيعة ، ايبا ، طارق طه، علي ياسر، باسم علي.

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب ستاد برج العرب فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على المصري ضمن منافسات الأسبوع ال٢٥ من دوري نايل.