الأحد 26 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل المصري البورسعيدي أمام فيوتشر بالدوري

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

كشف علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه أمام مودرن فيوتشر المقرر له بعد قليل ضمن منافسات الجولة 25 بالدوري الممتاز "دوري نايل"، اليوم الأحد.
 

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طلعت يوسف يعلن تشكيل مودرن فيوتشر أمام المصري بالدوري

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مودرن فيوتشر في اختبار صعب أمام المصري البورسعيدي في الدوري

 

تشكيل المصري البورسعيدي أمام فيوتشر:

في حراسة المرمى: عصام ثروت.
خط الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد دبش - حسين السيد.
في خط الوسط: معتز زدام - أمادو با - ميدو جابر - سمير فكري - فخر الدين بن يوسف.
في خط الهجوم: صلاح محسن.
على دكة البدلاء: محمود جاد - محمد طارق - عمرو موسى - عمرو سعداوي - محمود حمادة - يوسف الجوهري - عبد الرحيم دغموم - محمد الشامي - أحمد شرف.

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تشكيل انبي لمباراة المصري البورسعيدي في دوري نايل


 

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