الأحد 26 مايو 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط متهم جديد في واقعة مقتل مدرس داخل سنتر تعليمي بالمطرية

صورة المجني عليه
صورة المجني عليه

تمكنت أجهزة الامن ، من  ضبط متهم جديد في واقعة مقتل مدرس داخل سنتر تعليمي بالمطرية، معلقًا،  تم ضبطه بالفرد والطلقات واسمه أ.س وكان هاربًا.

سقوط متهم جديد في  واقعة مقتل مدرس داخل سنتر تعليمي بالمطرية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي بإطلاق عيار ناري داخل سنتر تعليمي ومقتل شخص بداخله في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة.

سبق وشيّع أهالي قرية شبرا النملة بدائرة مركز طنطا جثمان مدير سنتر تعليمي يدعى وائل بسيوني حفور بمقابر الأسرة بنفس القرية، إلى مثواه الأخير، بعدما تم إنهاء حياته على يد عامل إلى مقر السنتر بحي المطرية، بعدما نشبت خناقة بين شابين بسبب طالبة على إثرها منع مدرس الكيماء، وصاحب السنتر هذه المشاجرة الذي تطور بينهما، فأخرج المتهم على الفور فرد خرطوش وأطلق منه عيارا تجاه مدرس الكيمياء، ما أدى إلى إصابته ووفاته.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالشروق 

وفي سياق اخر ، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات وجنوط السيارات، في الشروق.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية، تكوين عناصر إجرامية، مقيمين بمنطقة الشروق، تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات وإطارات السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط تشكيل عصابي وبحوزتهم سيارات وجنوط سيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين.

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