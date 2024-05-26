250 جنيهًا للكيلو.. أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

تبذل وزارة الزراعة جهودًا كبيرة لزيادة كميات السلع الغذائية والبقوليات والخضروات واللحوم والدواجن المعروضة في منافذها، مع استمرار ضخ السلع بأسعار مخفضة بشكل كبير.

خير مزارعنا لأهالينا

أعلن السيد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام على المنافذ، عن توفير اللحوم البلدية، والكبدة، والمفروم بسعر 250 جنيهًا للكيلو في معرض "خير مزارعنا لأهالينا" المقام حاليًا في المتحف الزراعي بالدقي.

توفير سلع غذائية

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير سلع غذائية عالية الجودة بأسعار مناسبة.

ويوفر معرض "خير مزارعنا لأهالينا" يوفر اللحوم البلدية، والكبدة، والمفروم بسعر 250 جنيهًا للكيلو، ووزارة الزراعة تُضاعف كميات السلع الغذائية المعروضة في منافذها، ويتم تقديم تخفيضات كبيرة على أسعار السلع الغذائية في منافذ الوزارة، وتهدف هذه الجهود إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تُعد وزارة الزراعة المصرية من أهم الجهات الرائدة في مكافحة ارتفاع الأسعار، حيث تمتلك مزارع لإنتاج اللحوم، وزراعات محمية، ومزارع لإنتاج البيض والدواجن، وتقدم جميع منتجاتها بأسعار مخفضة للغاية مقارنة بالأسواق الخارجية.

تهدف هذه الجهود إلى توفير سلع غذائية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، والتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار عليهم.

أكدت مصادر مسئولة في الوزارة أن هدفها من تصنيع المنتجات الغذائية ليس الربح، بل خدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.

افتحت وزارة الزراعة أبواب "معرض خير مزارعنا لأهالينا" في رحاب المتحف الزراعي بالدقي، ليُصبح بمثابة بستان وفير يزخر بالمنتجات الغذائية الطازجة بأسعارٍ في متناول الجميع.

دعم المواطنين

ويعد "معرض خير مزارعنا لأهالينا" تجسيدًا لحرص الدولة المصرية على دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية بأسعارٍ مناسبةٍ، ممّا يُسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق الأمن الغذائي.

إقبالٌ كبيرٌ وثناءٌ واسعٌ:

يشهد المعرض إقبالًا جماهيريًا غفيرًا، حيث يُقبل المواطنون على شراء احتياجاتهم من مختلف السلع بأسعارٍ مخفضةٍ تُخفف من عبء نفقات المعيشة، وتُعبّر أصوات الزائرين عن سعادتهم بإقامة هذا المعرض مرة أخرى، مؤكدين على تنوع المنتجات وجودتها العالية، وبأسعار مخفضة عن نظيراتها بالأسواق الأخرى، حيث زادت الأسعار في الأسواق المحلية دون مبرر رغم تراجع سعر الدولار.