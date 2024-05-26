طريقة تحضير معمول بحشوة التين المجفف.. يمدك بالطاقة

التين المجفف من الأكلات صحية التي يمدك بالطاقة ومليئة بالفوائد، لذا يمكنك حشو معمول بها؛ للحصول على مذاق لذيذ وجسم صحي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

معمول بحشو التين المجفف

طريقة تحضير معمول بحشو التين المجفف

المقادير

- للعجينة :

سمن : 5 اكواب

سميد ناعم : 7 أكواب ونصف

سميد خشن : 7 أكواب ونصف

سكر : ثلاث أرباع الكوب

حليب بودرة : كوب

مستكة : نصف ملعقة كبيرة

المحلب : نصف ملعقة كبيرة

خميرة : 3 ملاعق صغيرة

ماء الزهر : نصف كوب

ماء الورد : نصف كوب

ماء فاتر : 2 كوب

- للحشو :

تين مجفّف : كوبان ونصف

العسل : 4 ملاعق كبيرة

السمسم : ربع كوب (أبيض)

طريقة التحضير

1. لإعداد العجينة: يُذوب السمن على النار، فيُضاف إلى قدر، مع المكونات الآتية: السميد والسكر والحليب والمستكة والمحلب. تُخلط المكونات معًا، يدويا، ثم يُدع هذا الخليط جانبًا لليلة.

وفي اليوم التالي، تُضاف الخميرة إلى الخليط، الذي يُدعك، مع ماء الورد وماء الزهر والماء الفاتر، الذي يصبُّ تدريجيًّا، حتَّى الحصول على عجينة متماسكة. وتُقسَّم هذه العجينة إلى كرات صغيرة.

2. لإعداد الحشو: يُفرم التين المجفف في محضرة الطعام، حتى يصبح ناعمًا، ثم يضاف السمسم الأبيض، والقليل من العسل اليه، فضلًا عن كم قليل من الزيت أو الزبدة (اختياري)، ويكَر خليط الحشو، فيصبح جاهزًا للاستخدام.

3. تُمد كل كرة من العجين قليلًا، حتى تستوعب الحشو في منتصفها، مع الحرص عدم المبالغة بالكمّ المضاف من هذا الأخير، يُغلق العجين على الحشو بإحكام، فيوضع في قالب المعمول، القالب الذي يُضغط عليه، بغية الحصول على شكل مزخرف للقرص في الجهة العليا منه، تُكرر العملية حتى نفاذ كم العجين.

4. يخبز المعمول في الفرن، على حرارة 180 درجة مئوية، حتى تتحمر أطرافه قليلًا، أو يصبح ذهبي اللون. ويترك العمول حتى يبرد قليلًا، ثم يحفظ في أوعية مغلقة، حتى يبقى طريا إلى حين التقديم.

فوائد تناول التين المجفف

مقاوم طبيعي لمرض السكري

رغم احتواء التين المجفف على كمية معتدلة من السكر إلى أنه يساعد على مقاومة مرض السكري، وذلك بسبب وجود مركبات عديدة فيه تقلل من ارتفاع السكر في الدم، أهمها فيتامين ه، العفص بالإضافة إلى الألياف.

حماية الأعصاب والعضلات

يحتوي التين المجفف على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد الأعصاب على القيام بوظائفها ويساهم في عملية انقباض العضلات.

علاج الإمساك

يحتوي التين المجفف على الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي عن طريق تليين البراز وإضافة كميات كبيرة منه، وتقليل الإمساك، ويكون بمثابة مادة حيوية، أو مصدر غذاء للبكتيريا الصحية التي تسكن الأمعاء.

الحصول على شعر صحي وبشرة جذابة

يحتوي التين المجفف على مواد مضادة للأكسدة والتي بدورها تعمل على التقليل من ظهور علامة تقدم سن البشرة، كما يحتوي التين المجفف على مضادات ميكروبية طبيعية تحمي من العدوى الميكروبية التي تؤثر على صحة البشرة، ومن جهة أُخرى يحتوي التين المجفف على عنصري الحديد والزنك اللذان يحافظان على صحة الشعر ويقللان من نسبة تساقطه.

الوقاية من سرطان القولون

إن وجود الألياف يساعد على تطهير القولون من المواد التي تسبب السرطان.

تقوية العظام

يعد التين غنيا بالكالسيوم، لذا فهو يساعد على تقوية العظام، وبذلك فالتين يجعل العظام أكثر كثافة وأقوى، وفضلا عن ذلك يحتوي التين المجفف على كميات كافية من فيتامين (K) والمغنيزيوم، وهما من العناصر المهمة لصحة العظام.

خفض الكوليسترول

يحتوي التين على البكتين، وهي ألياف قابلة للذوبان، وعندما تمر الألياف عبر الجهاز الهضمي فإنها تمتص كرات الكوليسترول وتخرجها من الجسم.