إحالة مدير مدرسة ومعلم بتعليم نجع حمادي للشئون القانونية

بسبب مشادة كلامية..

أحال عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الأحد، مدير مدرسة، ومعلم أول حاسب آلي، للشئون القانونية للتحقيق، وذلك لخروجهما علي مقتضي الواجب الوظيفي.

وكان مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، واللجنة المرافقة له، خلال زيارتهم التفقدية لمتابعة الانضباط الإداري بمدرسة الشهيد أسامة محمود محمد السمان الإعدادية المشتركة بنجع قابول بشرق النيل، قد فوجئوا بنشوب مشادة كلامية بين مدير المدرسة، ومعلم أول حاسب آلي تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، ما أدي إلي استياء مدير عام الإدارة، ومرافقوه، وقرر إحالة الواقعة إلي الشؤون القانونية للتحقيق، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

من جانبه، رفض مدير عام الإدارة، الإتيان بمثل هذه التصرفات، التي لا يجب أن تصدر من جانب بعض المعلمين، معتبرا أن ما حدث حالة فردية لا تمثل جموع المعلمين، مؤكدا علي أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي، اتخذت وسوف تتخذ إجراءات مشددة حيال تلك السلوكيات حال تكرارها، مشيرا إلي أننا في دولة قانون ويجب علي الجميع احترامه.

وعلى صعيدا اخر، كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بمكتبه معلمات رياض الأطفال بمدرسة الشهيد مصطفى عباس للتعليم الأساسي التابعة لإدارة قنا التعليمية و المنفذات لمبادرة يوم في حب مصر التي رسخت لمفهوم الانتماء للوطن و تنشئة براعم رياض الأطفال على معرفة ثقافات الأقاليم المختلفة بمصر و أشهر الثقافات و الفنون والمعالم الدينية والسياحية والصناعية لكل إقليم .

شهد التكريم الدكتور وائل سيد عبد الرحيم مدير عام التعليم العام و الأستاذ أسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والأستاذة هبة سالم موجه عام رياض الأطفال بالمديرية .

أشاد وكيل الوزارة بفكرة المبادرة المبتكرة ، والتميز في تطبيقها و تفاعل تلاميذ رياض الاطفال معها واتقانهم أداء الأدوار وتقمصها .

كرم الوكيل صباح ابراهيم موجه أول إدارة قنا التعليمية ، و سلوى عبد الحميد موجه المدرسة وجمال الراوي مدير مدرسة الشهيد مصطفى عباس و المعلمات وفاء محمد و هدى حسين و سحر زكي و تغريد ابو الحجاج و شيماء عبد المنعم و مروة جعفر و الشيماء ابو الفضل و مها فتحي و أصيلة ابراهيم و رشا محمد و عطيات مخلوف و مروة جمال و فاطمة عبد الرازق .

أهدى توجيه رياض الاطفال إلى وكيل الوزارة ومدير عام التعليم العام الدروع التذكارية عرفانا بدورهما في رعاية فعاليات ومسابقات التوجيه ودعمهما لأنشطته المختلفة .

يذكر أن وكيل الوزارة قد شهد تدشين المبادرة التي حصلت على درع التميز من توجيه رياض الاطفال بالإدارة .