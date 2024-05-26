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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

" سلطة التونة بالأفوكادو " الخيار الصحي للرجيم

سلطة التونة بالأفوكادو
سلطة التونة بالأفوكادو والخضار

سلطة التونة بالأفوكادو والخضار من الوصفات الصحية التي يمكنك إعدادها إذا كنت تتبع نظام صحي لخسارة الوزن، وللحصول على جسم مليء بالحيوية والنشاط، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

سلطة التونة بالأفوكادو والخضار

فوائد تناول سلطة التونة بالأفوكادو والخضار المشكلة

المقادير

- التونة : علبتين (مصفاة من الماء)

- خيار : 1 حبة (مفروم شرائح)

- الأفوكادو : 2 حبة (مقشر ومقطع شرائح)

- البصل : 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)

- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

 

طريقة التحضير

في وعاء للخلط، اخلطي الخيار، والأفوكادو، والبصل، والتونة، والكزبرة الخضراء.

اخلطي عصير الليمون مع زيت الزيتون، والملح، والفلفل الأسود، وصبي المزيج فوق السلطة وقدميها.

 

فوائد سمك التونة

التخفيف من أعراض الاكتئاب

يساعد تناول سمك التونة في التخفيف من حدة أعراض الاكتئاب، كما تشير الأبحاث إلى أن التونة مفيدة لصحة المرأة العقلية وتقي من الإصابة بالاكتئاب.

 

 

الوقاية من السرطان

تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية المتوافرة في التونة على إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتقليل الالتهاب في الجسم؛ ما يساعد على الوقاية من بعض أنواع الأمراض السرطانية المرتبطة بالالتهابات المزمنة.

 

 

فقدان الوزن

تُعتبر التونة من الأطعمة الصحية قليلة الدهن؛ إذ تحتوي على نسبة عالية من البروتين كما أنها قليلة السعرات الحرارية، لذا فتناولها يساعد على كبح الشهية وتعزيز قوة العضلات، وبالتالي تساعد على خسارة الوزن.

 

 

تقوية المناعة

تحتوي التونة على كمية كبيرة من فيتامين «C» والزنك والمنجنيز، التي تُعتبر مضادات طبيعية للأكسدة تقي الجسم من الأمراض المزمنة، كما أن السيلينيوم الموجود في التونة يعمل على تقوية جهاز المناعة.

 

 

الحفاظ على صحة العيون

تساعد التونة على الوقاية من اضطرابات العيون مثل الجفاف والضمور البقعي، كما تساعد على تقوية شبكية العين نظراً لكونها غنية بأوميجا 3.

 

 

خفض ضغط الدم

يشكل ارتفاع ضغط الدم خطراً على الصحة؛ إذ يرتبط بالإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وتصلب الشرايين، ولكن التونة تساهم في خفض ضغط الدم لأنها غنية بالبوتاسيوم الذي يعمل على توسيع الأوعية الدموية.

 

 

الحفاظ على صحة القلب

تساعد المستويات العالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية في سمك التونة؛ على تقليل مستويات تفاقم الكوليسترول داخل شرايين القلب ومنع انسدادها، ما يساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

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