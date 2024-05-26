حسام حسن يعلق على مواجهتي بوركينا وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

علق حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، على مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وأكد العميد أن مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو سيكونا صعبة للغاية، خاصة وأن المنتخبات الإفريقية تتطورت بشكل مذهل خلال الفترة الأخيرة.

وبرهن حسام حسن على تطور المنتخبات الإفريقية بما جاء في بطولة أمم إفريقيا 2023 الأخيرة، حيث شدد على أن المنتخب المصري يعد كبير وقادر على العودة لمكانته الطبيعية، مؤكدًا على أن هذا يحتاج لجهد كبير وتكاتف الجميع على قلب رجل واحد.

وتابع حسام حسن: "بالطبع لدي سعادة كبيرة بروح اللاعبين في المعسكر الماضي، ورغبتهم في التواجد في بطولة كأس العالم، وتحقيق النجاحات لهم ولبلدهم، وسنبدأ معسكر الإعداد يوم 28 مايو، خاصًة أن الدوريات التي يشارك فيها لاعبينا المحترفين قد انتهت مبكرًا، إلى جانب انضمام اللاعبين من أجل التجهيز للمباراتين".

وأوضح: "منتخب مصر لديه معاناة كبيرة منذ عام 2010، بعد الغياب عن منصات التتويج في بطولة أمم إفريقيا، وهي إحدى بطولاته المفضلة، والذي يعد صاحب الرصيد الأكبر من ألقابها، وكان لي شرف التتويج بـ3 ألقاب مع منتخب مصر".

وأضاف: "كنت قائد الفريق في بطولتي 1998 و2006، وبالطبع من ضمن أهدافنا كجهاز فني هو الفوز بالبطولة، والتي تتطلب أمورًا كثيرة ومهمة، ولكننا قادرين على التتويج والعودة للمنصات، فاللاعب المصري يمتلك إمكانيات كبيرة، وفي حالة الإصرار وعودة الروح، المصريون قادرون على فعل الكثير".