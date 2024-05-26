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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يخطف تعادلا أمام البنك الأهلي في الدوري

الإسماعيلي والبنك
الإسماعيلي والبنك الأهلي

انتهت مواجهة البنك الأهلي أمام الإسماعيلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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تقدم أسامة فيصل بالهدف الأهلي للبنك الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بينما أضاف ياو أنور الهدف الثاني لفريق البنك في الدقيقة 75.

فيما قلص إيريك تراوري النتيجة للإسماعيلي في الدقيقة 80، بينما تعادل عمر ممدوح للدروايش في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الرابع عشر بـ 23 نقطة.

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