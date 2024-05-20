تشكيل انبي لمباراة المصري البورسعيدي في دوري نايل

أعلن سيد ياسين المدير الفني لفريق انبي عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق أمام المصري بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري.

وتنطلق صافرة هذه المباراة في الرابعة عصر اليوم الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من

حراسة المرمى بودي سمير

خط الدفاع: علي فوزي ، أحمد كالوشا ، أحمد صبيحة ، محمد حمدي

خط الوسط: مودي ناصر ، أحمد العجوز، سيف الخشاب

خط الهجوم: رفيق كابو ، مصطفى دويدار , أحمد اوفا.

فيما ضمت قائمة البدلاء رضا السيد، فتحي السيد، صلاح زايد، مصطفى شكشك، أحمد يوسف، أحمد جمال، يوسف لبيب، يوسف عادل، محمد النحاس.

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من: محمد العتباني حكمًا للساحة ومعه كل من محمد فاروق ورجب محمد كمساعدين، بالإضافة إلى محمود وفا حكمًا رابعًا، فيما يتولى السيد شعبان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله شهاب راشد.