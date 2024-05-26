وزير الرياضة يبحث الاستعدادات مع نادي السيارات فريق PACE-R

العلمين الجديدة تستضيف أكبر حدث لسباقات السيارات...

بحث الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الاستعدادات الخاصة بتنظيم أكبر حدث في مجال رياضة السيارات بمدينة العلمين الجديدة تحت عنوان"Motor Week"، والتي ينظمها فريق PACE-R، بالتنسيق مع نادي السيارات والرحلات المصري.

ويتضمن MotorWeek ١٢ نوع سباق مختلف ببطولة MIMC استمرارا لنجاحها بعامي ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، وتأهيل متسابقين للمنافسة ببطولة عمان الدولية، وكذلك رالي العلمين الدولي بمشاركة الاتحاد الدولي للسيارات، ومعرض للسيارات والمراكب والعديد من الأحداث على هامش الحدث مثل أكبر موكب للسيارات بالعالم و محاوله لرقم قياسي .

أكد الدكتور أشرف صبحى علي دور الفعاليات الرياضية فى الترويج للمشروعات القومية الجديدة التى تشهدها البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال مشاهدة المشاركين فى تلك الفعاليات لما يحدث بمصر من تطور وتنمية على أرض الواقع، مشيراً إلى انتشار رياضة سباق السيارات والتى تجد إقبالا كبيرا من الممارسين من جهة، وحرص الجماهير على مشاهدة منافساتها من جهة أخرى، مشيرا أن الوزراة تعمل على نشر تلك الرياضة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى حرص الوزارة علي نشر رياضة السيارات على نطاق كبير من خلال إقامة مجموعة من السباقات المتنوعة ضمن أجندة الفعاليات الرياضية التى تنفيذها الوزارة على مدار العام ، مشيداً بالمستوى الراقى والمميز الذى يقدمه ممارسو رياضة السيارات خلال الفعاليات المختلفة.



ولفت وزير الرياضة الي التنسيق الكامل بين الوزارة ونادي السيارات والرحلات المصري في كافة الفعاليات الرياضة التي تخص رياضة السيارات، والفعاليات التي تخص السياحة الرياضية.

حضر الاجتماع محمد سمير سلام المدير التنفيذي ل PACE-R و المنسق العام ل PACE-R Motor Week، محمد سمير شومان مدير عام PACE-R والمنسق العام ل MIMC، و مدير الفعاليات PACE-R، محمد عسكر نائب رئيس مجلس ادارة نادي السيارات والرحلات المصري، وائل عبد الجليل مدير النشاط الرياضي بنادي السيارات، مدحت بدوي عضو لجنة بالاتحاد الدولي للسيارات، الإعلامي تامر بشير، قيادات وزارة الشباب والرياضة.



