"برامج مهن التبريد والتكييف" دورات تدريبية بمديرية العمل بسوهاج

أعلن الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية العمل بمحافظة سوهاج، عن فتح باب القبول للحصول على الدورات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على التدريب، وذلك على برامج مهن التبريد والتكييف المتكاملة، بوحدة التدريب المتنقلة الجديدة، بمركز المراغة – الشيخ سليمان، والتى أطلقها وزير العمل حسن شحاتة فى 8 محافظات، للمشاركة في خطة التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل.



وقال الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج، إن تلك التدريبات تاتى تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل والمهن المستحدثة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب وتأهيل وتنمية مهارات الشباب لدخول سوق العمل من خلال فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.



وأضاف مدير المديرية أن مزايا التدريب هى ندوات توعوية فى كل المجالات، والحصول على شهادة معتمدة من المديرية بإجتياز الدورات التدريبية بما يؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص، والتدريب على أحدث المناهج التدريبية، وتأمين ضد إصابة العمل خلال مدة التدريب، وإعطاء الأولوية فى فرص العمل التى توفرها المديرية بمنشآت القطاع الخاص، للشباب من الجنسين من سن 18 إلى 45 سنة، الحاصلين على مؤهل ومتوسط، ومحدداً المستندات المطلوبة للتقديم، وهى: صورتين من بطاقة الرقم القومى، وصورتين من المؤهل الدراسى، وصورتين شخصيتين، وشهادة قيد ( كعب العمل )، وصورتين من شهادة الخدمة العسكرية، والتقديم بمقر الوحدة المتنقلة وعنوانها: مركز المراغة -نزلة الشيخ سليمان، أو بمكتب عمل المراغة وعنوانه: شارع أسيوط بسوهاج، كما يمكن الاستفسار من خلال الاتصال على أرقام 0932530472، أو0932112493.

ويأتي ذلك تزامنا مع إحتفالية مصر بعيد العمال، وفي نطاق مدن وقرى المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"، لتنضم إلى 27 وحدة تدريب متنقلة، سبق إطلاقها في المحافظات، هذه الوحدات انطلقت إلى محافظات الإسكندرية، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والوادي الجديد، وسوهاج، والجيزة والأقصر، لتدريب الشباب على مهن "صيانة الحاسب الألي، وصيانة المحمول، واللغات، والتبريد والتكييف، وإعداد المأكولات السريعة، والتفصيل والخياطة، وتستهدف الوحدات الجديدة تدريب 3000 شاب وفتاة عن طريق 96 دورة تدريبية، وذلك خلال عام.