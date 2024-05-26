الأحد 26 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي

الهلال
الهلال

يلتقي الهلال مع الوحدة غدًا الإثنين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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الفرج يعلق على تتويج الهلال بالدوري السعودي

يستعد الهلال لمواجهة الوحدة في بروفة أخيرة قبل مواجهته النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة المقبلة.

فيما يدخل الوحدة المباراة بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة أمام الهلال بعدما لم يذق طعم الانتصار سوى في مباراتين من أصل 10 مواجهات.

ويأتي الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 93 نقطة، وتوج بلقب البطولة فيما يأتي الوحدة في المركز الثالث ويملك في رصيده 36 نقطة.
 


موعد مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي:

تبدأ مباراة الهلال والوحدة في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والقاهرة، العاشرة بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة عبر قنوات SSC HD، ومسابقة الدوري السعودي.
 

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