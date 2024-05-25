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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الفرج يعلق على تتويج الهلال بالدوري السعودي

سلمان الفرج
سلمان الفرج

أوضح سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، حقيقة اعتزاله اللعبة بنهاية الموسم الجاري 2023/2024.

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وكان الهلال قد احتفل أول أمس الخميس، بالتتويج الرسمي ببطولة دوري روشن السعودي للموسم الجاري، حيث فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

تصريحات الفرج

تحدث الفرج في تصريحات أبرزتها صحيفة "الرياضية" السعودية، بعد التتويج بلقب الدوري السعودي للموسم الجاري، حيث قال: "بالطبع هذا الدوري مختلف عن الذي كان قبله، وجود أسماء عالمية مع جميع الفرق المنافسة، لكن الهلال يظل الرقم الأول والصعب في البطولة".

وأردف: "هذا الموسم كان صعب عليّ، وذلك بسبب اعتيادي الدائم على شغل دور أساسي في المنظومة، وما يسعدني حقًا هو فوز الفريق بالبطولات، وعدم تأثره بغيابي، وهذا الأهم".

وأوضح سلمان الفرج بأنه وجد الدعم من زملائه فور عودته، كما أنهم ساعدوه في الظهور بصورة جيدة.

وأشار إلى أنه يرغب في أن يكون قد وفق لتقديم الإضافة سواء داخل الملعب، أو في غرفة الملابس، وخلال الحصص التدريبية.

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