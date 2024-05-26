سيسكو تعلن عن تفاصيل استحواذها على سبلانك في caisec”24

قال أيمن الجوهري مدير عام شركة سيسكو مصر وإفريقيا والمشرق العربي، إن الشركة حرصت على المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني caisec للعام الثالث على التوالي بصفتها راعي اللقب، وتعتزم الإعلان عن تفاصيل استحواذها على "سبلانك" العالمية خلال انعقاد المؤتمر في الفترة من 3 إلى 4 يونيو المقبل.

أكد أن المؤتمر والمعرض الدولي للأمن السيبراني Caisec استطاع أن يثبت نجاحه الكبير خلال فترة قصيرة، حيث أكدت السنوات الماضية على التطور الهائل الذي يشهده المؤتمر عام تلو الآخر، واليوم تفتخر سيسكو بمشاركتها الدائمة في مؤتمر ومعرض Caisec .

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للإعلان عن تفاصيل وموعد إطلاق الدورة الثالثة من مؤتمر ومعرض caisec، أن المؤتمر ساهم في الجمع بين نخبة كبيرة من المتخصصين والشركات العالمية والمحلية المتخصصة في أمن المعلومات، لتبادل الخبرات والتنافس في تقديم المزيد من القيم المضافة للسوق المصرية والعربية والإفريقية.

وكشف أن سيسكو العام الحالي أعلنت عن استحواذها على شركة سبلانك في صفقة هي الأكبر في تاريخ شركة سيسكو بقيمة قدرت بنحو 28 مليار دولار، موضحاً أن هذه الشراكة سوف تقدم المزيد من الحلول والرؤى للأمن وتأمين التطبيقات وسوف تجعل الاتصالات أكثر سهولة وسوف تقلل من حالات التعطل بسبب الهجمات السيبرانية.

وأضاف أن هذه الشراكة الاستراتيجية سوف تقود الرؤية الواضحة على التطبيقات فضلاً عن استخدام ثورة الذكاء الاصطناعي، كما أن هناك 5 فوائد رئيسية تتمثل في توفير التأمين الأفضل والشامل وثانياً الرؤية الأوضح على التطبيقات مع تأمينها الكامل وثالثاً توفير اتصال أفضل، ورابعاً ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً، وأخيراً تحقيق الكفاءة الاقتصادية لجميع العملاء.

وأعلنت الشركة المنظمة لمؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24 – عن إطلاق النسخة الثالثة من الحدث الأكثر تخصصاً في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا Caisec’24، والذي يُعقد على مدار يومي 3 و4 يونيو 2024 بفندق النيل ريتز كارلتون، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (الإيكتوا)، وبمشاركة أكثر من 20 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية مصرية، وعشرات الوزارات والكيانات والشركات العربية والدولية.

وينطلق الحدث بدعم من المجلس الأعلى للأمن السيبراني التابع لمجلس الوزراء، ووزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والطيران المدني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والصحة والسكان، والكهرباء والطاقة المتجددة، و البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الرقابة المالية، ومعهد التخطيط القومي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومشروع أمان تطبيق الويب المفتوح (OWASP)، وشركة MSECB المتخصصة في اعتماد أنظمة الإدارة ومنح شهادات الجودة (الأيزو)، وتحالف أمن الحوسبة السحابية CSA (فرع مصر)، ومنظمة أمن المعلومات ISSA (فرع مصر).

وتحت شعار "تأمين المستقبل" Securing the Future تطلق نسخة عام 2024 من مؤتمر ومعرض Caisec’24 مرحلة متطورة من فعاليات الأمن الإلكتروني في المنطقة، عبر البناء على الخبرات المكتسبة من نجاح النسختين السابقتين، حيث الجمع بين كل الأطراف الفاعلة في قطاعات ومنظومات التأمين التكنولوجي حول العالم، لتمكين زوار الحدث من الاطلاع على أبرز التهديدات التقنية، وأفضل ممارسات وأساليب مواجهتها، وأحدث الاتجاهات والحلول العملية والاستراتيجيات بقطاع الأمن السيبراني، والأجيال الجديدة من الابتكارات المصممة لمواجهة أخطار المستقبل.