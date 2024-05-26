علوم أزهر أسيوط تكرم فريق العلاقات العامة بالجامعة

لجهودهم فى تغطية جميع فعاليات الكلية..

أهدى الدكتور علاء جاد الكريم عثمان عميد كلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور أبو بكر عبدالهادي وكيل الكلية، درع الكلية لفريق العلاقات العامة بجامعة الأزهر بأسيوط برئاسة الدكتور أسامة عبدالعال، ومحمد عبداللطيف ومحمود كمال عابد، عضوي فريق العلاقات العامة، وذلك تقديرا لجهودهم فى تغطية كافة الأحداث والفعاليات بالكلية، والتغطية المتميزة لملتقى التوظيف والخريجين الذي أقيم مؤخرا بالكلية، وحظى بنجاح كبير.



جدير بالذكر أن كلية العلوم كانت في طليعة كليات فرع الأزهر بأسيوط الحائزة على الاعتماد من الهيئة والاعتماد.

نائب رئيس جامعة الأزهر يهنئ القيادات والطلاب بالعام الجامعي الجديد

وكان حرص الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي، في بداية العام الجديد على تقديم التهنئة الحارة لطلابها وطالباتها القدامى والجدد بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد واكد علي ثقته التامة في قدرة الطلاب والطالبات على تحقيق النجاح وتحقيق أهدافكم الأكاديمية والمهنية

حيث اعرب نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلي، الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى، عن أمنياته الطيبة لكل من نواب جامعة الازهر وعمداء ووكلاء الكليات والأمين العام والأمناء المساعدين بالجامعة وأسرة الجامعة كافة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية ومديري المدن الجامعية ومديري الكليات ومديري الإدارات والطلاب والطالبات القدامي والجدد، بالعام الجامعي الجديد، متمنياً لهم عاماً دراسياً سعيداً وموفقاً.

يؤكد الدكتور عبدالمالك أن هذا العام يمثل فرصة جديدة للطلاب لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والشخصية وداعياً جميع الطلاب للجد والاجتهاد فى تحصيل العلم و المشاركة في الأنشطة الطلابية وتحقيق المراكز المتقدمة في المجالات كافة. لهذا العام الجديد. إنه يفتخر بكل ما حققته الجامعة وطلابها في الماضي ويعتقد أن هذا العام سيكون فرصة جديدة للازدهار والتفوق.

يهدف الدكتور مصطفى إلى توفير بيئة تعليمية محفزة وتفاعلية تعزز الإبداع والتعلم الفعال. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يعمل الدكتور مصطفى على تحديث الأنظمة والمناهج الدراسية بما يتماشى مع التطورات الحديثة في العلوم والتكنولوجيا. يضع الدكتور مصطفى في اعتباره أيضًا احتياجات الطلاب ويسعى جاهدًا لتوفير الدعم الأكاديمي والاجتماعي اللازم لهم.

بالاضافة الى ذلك، يشدد الدكتور مصطفى على أهمية النشاطات الطلابية في تطوير مهارات القيادة وبناء شخصياتهم. يشجع الطلاب والطالبات على الانضمام إلى الأندية والجمعيات الطلابية والمشاركة في الفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تعزز التفاعل الاجتماعي وتسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية.

يُذكِّر الدكتور مصطفى الطلاب والطالبات بأهمية الالتزام بالتحضير الجيد للمحاضرات والمشاركة الفعَّالة في النقاشات الأكاديمية. يشجعهم على استخدام الموارد البحثية المتاحة والتواصل المنتظم مع أعضاء هيئة التدريس. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الدكتور مصطفى على أهمية تواصل الطلاب مع إدارة الجامعة لطرح الاستفسارات وحل المشاكل التي قد تواجههم.

ويدعو الدكتور مصطفى جميع الطلاب والطالبات للالتزام بالأخلاق الجامعية والانضباط الأكاديمي. يعتبر الدكتور مصطفى العمل الجاد والاجتهاد المستمر هما المفتاحان لتحقيق النجاح الأكاديمي والشخصي. يتمنى لهم عامًا دراسيًا سعيدًا ومليئًا بالنجاحات والتحديات التي ستساهم في بناء مستقبلهم المهني والأكاديمي.

في ضوء التحديات التي تواجهنا جميعًا في هذه الفترة العصيبة، فإن الجامعة ملتزمة بتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب والطالبات. نحن نعمل جاهدين لضمان حصولكم على تجربة تعليمية ممتعة وشاملة، بغض النظر عن الظروف الحالية.

للطلاب الجدد، نحن نرحب بكم في عائلة جامعة الازهر فرع الوجة القبلي نحن متحمسون لرؤية طموحاتكم تتحقق ونحن ملتزمون بدعمكم في رحلتكم التعليمية. تصبحون جزءًا لا يتجزأ من مجتمع الجامعة ونأمل أن تنجحوا وتتمتعوا بكل لحظة من رحلتكم معنا.

وبالنسبة للطلاب والطالبات القدامى، يعرفون أنهم قد أثبتوا أنفسهم بالفعل كطلاب ناجحين ويمثلون القدوة للطلاب الجدد. نتطلع إلى استمرار ريادتكم ونجاحكم، ونقدر تفانيكم وجهودكم المستمرة في التفوق الأكاديمي.