علوم الأزهر بأسيوط تحتفل بيوم الشهيد

أقامت كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط برئاسة الدكتور علاء جاد الكريم عميد الكلية، حفلا بمناسبة يوم الشهيد.

حضر الحفل الدكتور أبو بكر عبدالهادي وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم والدكتور إمام الشافعي عميد كلية البنات الأزهرية بالمنيا والدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب والدكتور جمال رجب عميد كلية التربية بنين وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعقيد محمد صلاح مدير التربية العسكرية بفرع الجامعة للوجه القبلي و أعضاء المكتب الفني بمكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والطلاب.

بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم والسلام الجمهوري الذي قدمه الدكتور الدوشي المهدي أستاذ علوم البحار بالكلية، ثم كلمة ترحيب من الأستاذ الدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية العلوم، رحب فيها بالمنصة الموقرة والسادة الحضور، شاكرا مشاركة ودعم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي الدائم لفعاليات وأنشطة الكلية على مدار العام الجامعي، والذي يوافق ٩ مارس وهو يوم استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض.

وفى كلمته نقل الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تحيات الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر للحضور، مقدما التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، سائلا المولى عز وجل أن يبلغنا إياه أعواما مديدة وأن يبارك لنا فيه.

وأضاف: احتفالنا بيوم الشهيد، يأتي

انطلاقا من مشاعر التقدير والدعم من جميع منسوبي جامعة الأزهر من الأساتذة والطلاب للشهداء والمصابين، الذين ضحوا بأنفسهم فداء للوطن ومن أجل الحفاظ على أمنه واستقراره وحماية مصرنا وأراضيها.

وأوضح أن الموت ليس محض فناء وإنما هو انتقال من حياة لأخرى، فالشهيد حى عند ربه، يدخل الجنة بروحه عقب موته، حى بذكراه الطيبة بين الناس، قال تعالى" ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أموتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون"، وأمنه الله من الفزع الأكبر ويشفع فى أهله ويزوج من الحور العين، جزاء لتقديمه أعز ما يملك - وهو حياته- فى سبيل الله، والقرآن الكريم تحدث فى كثير من المواضع عن فضل الشهداء ومكانتهم، كل على حسب صدقه ونيته.

وقال العقيد محمد صلاح مدير التربية العسكرية بجامعة الأزهر بأسيوط، إن القوات المسلحة عقيدتها الثبات وعدم الخوف وطلب الشهادة من أجل حماية الوطن والشعب المصري، موجها تحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم.

وفى الختام أشاد بالقائمين على حسن تنظيم الحفل وحفاوة الإستقبال.