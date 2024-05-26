أبوشقة: إرادة الرئيس السيسي والمصريين صخرة تحطمت عليها التحديات

أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ بان الظروف الاقتصاديه العصيبه التي يمر بها العالم احنت رؤس دول اقتصاديه كبري في منها جائحه كورونا الحرب الروسيه الاوكرانيه والتغيرات المناخيه حرب غزة ولكن بالرغم من كل ذلك فان الارده الصلبه للرئيس السيسي وللشعب المصري العظيم كانت الصخرة التي تحطمت عليها كل التحديات والازمات.

واستكمل أبوشقة كلمته في الجلسة العامه اليوم المخصصه لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025، اتوجه لهذا الشعب الابي العظيم صاحب التاريخ الذي يمتد بجذزوة الي 7 الاف عام والي الدولة المصرية علي هامتها المصريه الرئيس السيسي الي الحكومة علي تعاون الجميع علي قلب واحد لمواجهة هذه التحولات الاقتصاديه لانهم يدركون ان مصلحه الدولة المصرية في المقام الاول.

وأشاد ابوشقة بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة الدكتور هاني سري الدين وكافة أعضاء اللجنة وما تضمنه من عرض علمي يتسم بعمق البحث والخبرة لمشروع القانون المعروض عرضاً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والمنطقة وأرهقت ميزانيات دول كبرى بدءاً من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية والقلاقل المتزايدة والمتجددة في مناطق متعددة من العالم، هذا فضلاً عن حرب غزة وما كان له من تأثير تحملته الدولة وعبرت بالاقتصاد المصري بر الأمان في ظروف اقتصادية حالكة ضربت الاقتصاد العالمي وبات العالم أمام وضع اقتصادي متقلب من الصعب معه وضع خطط اقتصادية مستقرة أمام تلك الاضطرابات والقلاقل الغير متوقعة مما كان له تأثيره على أغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع ابوشقه خاصةً وأنه من المعلوم اقتصادياً أن تحقيق النمو الاقتصادي وتحسن مؤشرات التنمية المستدامة تتطلب ابتداءً بيئةً مستقرة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي وعرضت اللجنة في تقريرها لوثيقة الخطة والمواد التي تضمنتها على نحو مفصل محمول على أسس علمية تناولته بالتحليل والعرض على النحو الوارد بصلب التقرير وانتهت إلى عدة توصيات جادة وهادفة وواقعية.

وأعلن ابوشقه اوافقمن حيث المبدأ على مشروع القانون ولا يفوتني في هذا المجال تسليط الأضواء على ما تبذله الدولة على كافة المستويات وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في مواجهة تلك التحديات وما ترتب عليه من أزمات اقتصادية واجتماعية طالت اقتصاديات الدول الكبرى بما فيها الاقتصاد المحلي ومازالت تشكل تحدياً جسيماً أمام مسار التنمية ليس في مصر فحسب بل في كل دول العالم ومن أهم التحديات التغلب على ظاهرة تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار حمايةً لحق المواطن في الحصول على الغذاء والخدمات بأسعار ميسرة.