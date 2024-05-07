أبو شقة: المنعطفات التاريخية تحتم علينا التوحد خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة لمواجهة التحديات

انتقد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، الصمت الدولي المخزي علي الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين العزل وآخرها الهجوم علي رفح اخر ملاذ للفلسطينيين بعد حرب الإبادة التي بدأتها إسرائيل منذ أكتوبر الماضي، مؤكداً بأن الأمم المتحدة أصبحت بلا جدوى، وأن وجودها أصبح والعدم سواء، وخالفت ميثاقها وما ورد في ديباجتها من حفظ حقوق الشعوب ومنع الحروب، وباتت الأمم المتحدة تنتهج مسار عصبة الأمم التي ذهبت في ادراج الرياح بعد أن فقدت قيمتها ومصداقيتها.

وأضاف وكيل الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد المدنيين في غزة جرائم حرب تستدعي محاكمة جميع من تلطخت يدهم بدماء الأبرياء ، وان الهجمات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية.

وبين أبو شقة بأن احتلال إسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني ، شهادة وفاة لقطاع غزة بعد قفل الرئة الوحيدة والمتنفس الوحيد للأشقاء الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.

وطالب وكيل الشيوخ المصريين في هذا اللحظة الفارقة التي تمر بها منطقتنا العربية وما يحدث فيها من منعطفات تاريخيه تهدد السلم والأمن الدوليين، تحتم علينا جميعاً التوحد خلف القيادة السياسية وخلف للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن.