بالفيديو.. طفل مصري يفاجئ العالم برسالة عن دور مصر والرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

في رسالة قوية إلى العالم عن دور مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي في القضية الفلسطينية، فاجأ الطفل المصري مروان محمود محمد بمدرسة جلوريز بالشيخ زايد أسرته بتسجيل فيديو للرئيس عبدالفتاح السيسي بمساعدة شقيقته، يرفع فيه التحية العسكرية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويوجه رسالة إلى العالم أنه فخور كطفل مصري بموقف الرئيس مع فلسطين، لأن الذي تقوم به اسرائيل ليس حرب بل ابادة للشعب الفسطيني.

وقال مروان،: “اتمنى كل رئيس أن يكون مثل رئيسنا في الدفاع عن القضية الفلسطينية”.

وجاءت الرسالة المدعمة بالفيديو: "أهلا سيدي الرئيس، انا عايز اولا اباركلك على فوزك للانتخابات، انا طفل مصري اسمي مروان كطفل مصري انا فخور انك رئيسي ، وفخور بموقفك مع فلسطين لان الذي تقوم به إسرائيل ليس حرب بل إباده للشعب الفلسطيني، وما تفعله إسرائيل هو قتل الأبرياء والأطفال لسرقة وطنهم وارضهم ، واكمل الطفل المصري مروان ٨ سنوات بالصف الثاني الابتدائي ،هذه رسالة مني للعالم: اتمنى كل رئيس وكل دولة يدعموا فلسطين واتمني ان كل رئيس يكون مثل رئيسنا.. شكرا "سيسي".



