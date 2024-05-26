منتخب التجديف البارالمبي يحصد برونزية كأس العالم بسويسرا

حقق المنتخب الوطني للتجديف البارالمبي ميدالية برونزية تاريخية في بطولة كأس العالم للتجديف البارالمبي التي أقيمت في سويسرا في الفترة من 24 حتى 26 مايو الجاري.

حيث تمكن الثنائي علي الزيني ومروة عبدالعال من الحصول على المركز الثالث في سباق القارب الزوجي المختلط مسافة 2000 متر بزمن قدره 8:32.24.

هذه الميدالية البرونزية تعد أول ميدالية عالمية في تاريخ التجديف البارالمبي المصري، والتي تؤكد على التطور الكبير الذي يشهده هذا النشاط الرياضي في مصر.



وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.