طارق قنديل: بطولات الأهلي نتيجة للمنظومة الإحترافية للنادي

عبر طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق الكروي الاول في النادي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه.

وقال طارق قنديل في تصريحات عبر اذاعة “اون سبورت إف إم: “ حققنا 4 بطولات لدوري الأبطال خلال 6 سنوات فقط، هذه البطولات نتيجة منظومة إحترافية كل فرد فيها يعرف دوره جيداً ".

وتابع: “ حققنا انجازاً كبيراً، ومباراة الأمس شهدت حالة من الإنضباط في التنظيم وعملية دخول وخروج الجماهير ”.

وأضاف قنديل: أنا محظوظ لتواجدي في مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الذي أقر نظاماً يتعلق بتكريم الفرق المتوجة بالبطولات ".

وأردف: “ كل فريق يتوج بالبطولة يتم ةتكريمه بعدها مباشرة لكن لظروف إنضمام اللاعبين لمعسكر منتخب مصر سيتم تأجيل هذا الأمر ”.

وأكمل: “ كابتن محمود الخطيب يحقق كل ماوعدنا به في البرنامج الإنتخابي وإن شاء الله يتحقق حلم جماهيرنا بإنشاء ستاد النادي الأهلي ”.