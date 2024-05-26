محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ ندوات تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا

تابع الدكتور أيمن مختارمحافظ الدقهلية، البدء فى تنفيذ الخطة النصف سنوية لندوات تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بالمديريات بمتابعة ادارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة من خلال وحده تكافؤ الفرص، وذلك باشراف ومتابعة الدكتورة هبه البيلي مدير الإدارة بالتنسيق والتعاون مع المديرات والأجهزة المعنية في هذا الشأن.

وأكد محافظ الدقهلية، أن جهود وانشطة تمكين المرأة بنطاق المحافظة تأتي في اطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 لتحقيق اهداف التنمية الشاملة، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل وندوات تستهدف التمكين الاجتماعي والصحي والثقافي للمرأة من خلال منحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن.

ومن جانبها اوضحت الدكتورة هبه البيلي مدير ادارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، أنه تم التنسيق مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعى الدكتور وائل عبد العزيز ووحده تكافؤ الفرص بالمحافظه برئاسه استاذه ياسمين مهند لتنفيذ ندوه بعنوان " الابتزاز الإلكترونى وكيفية التصدى له " واستهدف السيدات من العاملين بمديريه التضامن الاجتماعى لرفع وعى المرأة العامله بعدد من القضايا الاجتماعيه المحيطه بها حتى تتمكن المرأة من التعامل مع المشكلات والقضايا الاجتماعية التى من الممكن ان تواجهها وتواجه واسرتها فى المجتمع وتوعيتها على الطرق الاجتماعيه والقانونيه فى التعامل مع تلك المشكلات واليه التصدى لها

واضافت الى ان الندوة التى تم تنفيذها شارك فيها الدكتورة نجلاء محمود عثمان محاضر من مركز الاعلام التابع للهيئة العامه للاستعلامات .