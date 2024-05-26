خلفا للراحل عبد الخالق عياد.. حافظ فاروق يؤدي اليمين الدستورية عضواً بمجلس الشيوخ

أدي النائب حافظ فاروق حافظ محمد حسين وشهرتة حافظ فاروق اليمين القانونية كنائبا بمجلس الشيوخ جاء اداء النائب لليمين الدستورية والقانونية بعد ان تلا المذيع الداخلي للجلسة العامة رسالة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التي وردت للمجلس تفيد باسم المرشح الاحتياطي للنائب الراحل عبدالخالق عياد عن قائمة القاهرة الكبري ووسط الدلتا وتنص المادة 26 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 علي ان يحل المرشح الاحتياطي بدلا من المرشح الاصلي حال خلو المقعد البرلماني بالوفاة أو غير ذلك.

ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة عددًا من الطلبات المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات فيما يخص وزارة الاوقاف ومنها مال الوقف وتنميتة و ملف فرش المساجد وملف احلال وتجديد بيوت الله وملف الكوادر البشرية بالوزارة سواء من نقص الائمة ومقيمي الشعائر والعمال وتحسين احوالهم المالية، حيث يتضمن جدول الاعمال عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.

كما يناقش مجلس الشيوخ، طلبًا مقدمًا من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.



