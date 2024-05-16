رئيس الوفد وقيادات الحزب يؤدون واجب العزاء في وفاة ابن عم رئيس مجلس الشيوخ

أدي الاستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد واجب العزاء في وفاة أحمد عبدالحميد عبدالرازق ابن عم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وقدم رئيس الوفد واجب العزاء لرئيس مجلس الشيوخ.

وقال انه يسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته

كما قدم واجب العزاء المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد السابق وكيل مجلس الشيوخ والنائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد واللواء سفير نور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالوفد

ومن نواب الحزب بالبرلمان قدم واجب العزاء كل من طارق عبدالعزيز وطارق تهامي وأمل رمزي أعضاء مجلس الشيوخ

كما قدم واجب العزاء القيادي الوفدي عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان.