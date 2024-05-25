مجلس الشيوخ يستوضح سياسة الحكومة حول حفظ أموال الوقف وتنميتها ..غدا

يستانف مجلس الشيوخ جلساته العامة غدا الأحد وبعد غدا الإثنين ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، حيث يستعرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مناقشة طلب مقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.

كما يناقش الأعضاء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.

وفيما يخص تقارير اللجان تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير عن الاقتراح برغبة بشأن نشر سيارات الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل بمختلف القرى الريفية وتوابعها لتيسير عمليات التوثيق والشهر العقارى بالاضافه الى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة بشأن التوسع في تطبيق الشمول المالي وتعظيم إيرادات الدولة وتقليص التضخم وحسن تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى وتقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن استكمال المرحلة الثانية من عمليات تطوير وتحديث سوق زنين الحضاري.

كما تناقش اللجان تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات بشأن:

تفعيل دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعزيز التفكير النقدى لدى الطلاب.

زيادة أعداد مكاتب البريد المتنقلة على شكل أكشاك.

بريدية في القاهرة الكبرى.

إنشاء الأكاديمية المصرية للذكاء الاصطناعي وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن سرعة إنشاء ملعب نجيل صناعى خماسي بمركز شباب الحما مركز طما - محافظة سوهاج وتقرير لجنة الزراعة والري عن طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وتقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة بشأن إنشاء إدارة زراعية بمدينة بشبيش، والتوسع في رقعة الأراضي الزراعية بالإضافة إلى رفع كفاءة الملاحة في نهر النيل.