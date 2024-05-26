تشكيل برشلونة المتوقع ضد إشبيلية في الدوري الاسباني

يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره إشبيلية مساء اليوم، في المواجهة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الاخيرة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية في الدوري الاسباني

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

في خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جواو كانسيلو.

في خط الوسط: فيرمين لوبيز، أندرياس كريستنسن، بيدري.

في الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها.

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، فيما يقع إشبيلية في المركز الـ13 برصيد 41 نقطة.