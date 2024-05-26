عاجل
إعلام إسرائيلي: القتال في رفح وشمال قطاع غزة سيستمر لحين توقيع صفقة تبادل السيسي يوجه بمواصلة العمل الجاري في تطوير شبكة الموانئ المصرية
الأحد 26 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد إشبيلية في الدوري الاسباني

برشلونة
برشلونة

يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره إشبيلية مساء اليوم، في المواجهة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الاخيرة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

 

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية في الدوري الاسباني 

 

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

 

في خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جواو كانسيلو.

 

في خط الوسط: فيرمين لوبيز، أندرياس كريستنسن، بيدري.

 

في الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها.

 

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، فيما يقع إشبيلية في المركز الـ13 برصيد 41 نقطة.

الجريدة الورقية