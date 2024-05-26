تعليم الفيوم تحصد المركز الثالث فى مسابقة التربية الموسيقية للمرحلة الإعدادية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم “توجية التربية الموسيقية” في مسابقة التربية الموسيقية على مستوى االجمهورىة، وذلك تحت رعاية الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

الفوز بالمركز الثالث

وفازت بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية المرحلة الإعدادية، بمشاركة متميزة بمدارس المرحلة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم (مدرسة التوفيق الإعدادية بنات - مدرسة القديس ميخائيل للراهبات - مدرسة السلام الخاصة - مدرسة الأنبا إبرام الخاصة - الباسل الإعدادية بنين - مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات - 6 أكتوبر الإعدادية للبنات - أبشواي الإعدادية بنين)، وبمشاركة متميزة من فريق العمل المشرف على المسابقة ، أحمد حسن على موجة أول المديرية، ورانيا محمد رشاد موجة تربية موسيقية بإدارة غرب الفيوم، وأبوالمجد طة معلم تربية موسيقية بمدرسة القديس ميخائيل للراهبات، وهناء محمد أيوب ، معلم تربية موسيقية بمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات، وهبة بشري أمين، معلم تربية موسيقية بمدرسة السلام الخاصة، وأيمن فليب رياض معلم تربية موسيقية بمدرسة الأنبا إبرام الخاصة.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، التهنئة لفريق العمل، بتوجية التربية الموسيقية ، والمدارس الإعدادية المشاركة فى المسابقة ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، وتحقيق مركز ثالث جمهورية فى المسابقة.

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