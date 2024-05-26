وفد وزارة العمل يزور وحدة التدريب المتنقلة في جنوب سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، زيارة تفقدية لوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية، بمدينة سانت كاترين، شارك فيها النائب جيفارا الجافى عضو مجلس الشيوخ، واللواء طلعت العنانى رئيس مدينة سانت كاترين، والدكتور مجدى الديب مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيره بجنوب سيناء ومحمد موسى مكتب عمل كاترين.

وتفقد الدورات التدريبية المجانية الموجودة بالوحدة، واستطلاع آراء الفتيات البدويات حول مدى استفادتهم من البرامج التدريبية المقدمة لهم من مديرية العمل، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل والمهن التراثية، للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، ضمن خطة المديرية للتدريب المهنى للعام 2023 – 2024.

وقال وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إن تلك التدريبات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى والمهن المستحدثة ، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم والتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة والقطاع الخاص لتوفير برامج جديدة مجانية تساعد الشباب فى الحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بعد الانتهاء من التدريب.

وأضافت مدير المديرية، أن جميع الوفد أشاد بجهود الوزارة والمديرية فى تقديم تلك الخدمات التدريبية للسيدات البدويات على المهن التراثية، كما استمع "الحضور "إلى المتدربات، ومدى استفادتهن من هذه الوحدة في تدريب السيدات البدويات على المهن التراثية، ومساعدتهن في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

كما أشادوا بالاستجابة السريعة من وزير العمل لسيدات البدو خلال زيارته إلي مدينة سانت كاترين، وإرسال هذه الوحدة التدريبية المجهزة إلى سانت كاترين، والتي نجحت خلال الشهور الماضية في تخريج دفعات من المتدربات، بعد تأهيلهم لسوق العمل وبالمجان.

وأشارت مدير المديرية، إلى أن الدكتور مجدى الديب مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، فى حديثه مع المتدربات تحدث خلاله عن الفرص الواعدة المتاحة لهن، وعن استعداد الجهاز لتقديم الدعم الكامل لإقامة مشروعات صغيرة بعد التدريب، والمشاركة فى المعارض التى تقام لعرض المنتجات والمشغولات اليدوية والتى بدورها تظهر أهمية التراث البدوى، والاهتمام به، وكان وزير العمل قد دعا الشباب إلى الاستفادة من هذه الدورات والتقديم فيها لتأهيل أنفسهم على المهن المستقبلية والاستعداد لها.