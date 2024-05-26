لزيادة أعداد المستفيدين.. 540 جنيهًا قسطًا شهريًا صك الأضحية بأسيوط

أطلقت جمعية الأورمان بمحافظة أسيوط "خدمة التقسيط" لصكوك الأضاحي التي طرحتها هذا العام 2024 من أجل توزيع كمية أكبر من اللحوم وزيادة أعداد المستفيدين لإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجاً في قرى ونجوع وعزب محافظة أسيوط خلال عيد الأضحى المبارك حيث بدأت بمبلغ 540 جنيهًا قسطًا شهريًا تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط.

وقال مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط أن تلك الحملات تأتى في إطار حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة للمواطنين، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية بأسيوط.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان إن الجمعية لديها 3 أنواع من الصكوك وهي "صك مستورد صغير" بقيمة 6700 جنيه، ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 765جنيها في أول مرة ثم يدفع 540 جنيهًا شهريًا لمدة 12 شهرًا، و"صك مستورد كبير" بقيمة 7900 جنيه ويدفع المتبرع 975 جنيهًا في أول مرة ثم يدفع 630 جنيهًا كل شهر لمدة 12 شهرًا و"صك بلدي" بقيمة 11700 ويدفع المتبرع 2465 جنيهًا في أول مرة ثم يدفع كل شهر 840 جنيهًا لمدة 12 شهرًا مؤكدًا أنه وحول موقف الشرع الحكيم من فكرة "شراء صك الأضحية بالتقسيط" أصدرت دار الافتاء المصرية فتوى رقم 273 لعام 2012 تؤكد "شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك فى قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ" مشيراً إلى أن صك الأضحية مشروع انسانى خيرى يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً ، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقراً وبخاصة النائية منها.

وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى

وأوضح يسري رمضان مدير جمعية الأورمان بأسيوط، أن الجمعية بدأت فى وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام بجميع مراكز محافظة أسيوط وبالتعاون مع أكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة و تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.

الجدير بالذكر أن الجمعية اطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سنويا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.