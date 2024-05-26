استمرار الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت حملة من إدارة أولاد صقر التموينية برئاسة محمد شعير مدير الادارة وبمشاركة مفتشي الإدارة بتحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي:

المحضر رقم ٥٩٧٧ لعام ٢٠٢٤م جنح أولاد صقر لإدارة محل زيوت ومواد بترولية دون ترخيص وتم التحفظ على عدد ٨٠ لتر سولار على ذمة القضية.

المحضر رقم ٥٩٧٨ لعام ٢٠٢٤م جنح أولاد صقر لبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٥ أطنان ماد محسن للتربة.

المحضر رقم ٥٩٧٩ لعام ٢٠٢٤م جنح أولاد صقر لبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٦٠ لاصق صيني.

المحضر رقم ٥٩٨٠ لعام ٢٠٢٤م جنح أولاد صقر لبيع السجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على 5 علب سجائر.

المحضر رقم ٥٩٨١ لعام ٢٠٢٤ جنح أولاد صقر لبيع السجائر بأزيد من سعرها الرسمي.

المحضر رقم ٥٩٨٢ لعام ٢٠٢٤م جنح أولاد صقر لبيع السجائر بأزيد من سعرها الرسمي.

المحضر رقم ٥٩٨٣ لعام ٢٠٢٤م جنح أولاد صقر لبيع السجائر بأزيد من سعرها الرسمي.

المحضر رقم ٥٩٨٤ لعام ٢٠٢٤م جنح أولاد صقر لبيع الخبر السياحي بأزيد من سعره الرسمي.

المحضر رقم ٥٩٨٦ لعام ٢٠٢٤م جنح أولاد صقر لإدارة مخبز سياحي دون ترخيص.

المحضر رقم ٥٩٨٧ لعام ٢٠٢٤م جنح أولاد صقر لبيع الخبز السياحى بأزيد من سعره الرسمي.

المحضر رقم ٥٩٩٢ لعام ٢٠٢٤ جنح أولاد صقر لعدم وجود شهادة صحية.

المحضر رقم ٥٩٩٣ لعام ٢٠٢٤ جنح أولاد صقر لعدم وجود شهادة صحية.

يذكر أن إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن، وبمشاركة مفتشي الإدارة قد شنت حملة تموينية على المحال التجارية والمطاعم وأسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي:

تحرير محضر رقم ٨٣١٦ جنح ضد صاحب محل لبيع المبيدات لحيازة ١٥ شيكارة سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة وممنوع تداوله دون فواتير بكمية قدرها ٧٥٠ كجم.

تحرير محضر رقم ٨٣٠٩ جنح أبو كبير ضد صاحب مخبز سياحي لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير محضر رقم ٨٣١٠ جنح أبو كبير ضد صاحب مطعم بناحية أبو كبير لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير محضر رقم ٨٣١١ جنح أبو كبير ضد صاحب مطعم بناحية أبوكبير لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير محضر رقم ٨٣١٢ جنح أبو كبير ضد صاحب محل لبيع الفواكه لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير محضر رقم ٨٣١٣ جنح أبو كبير ضد صاحب مخبز سياحي لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير محضر رقم ٨٣١٤ جنح أبو كبير ضد صاحب مخبز سياحي لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير محضر رقم ٨٣١٥ جنح أبو كبير ضد صاحب محل لبيع المبيدات لحيازة ٣ كراتين مبيدات بدون فواتير داله على مصدرها.

وكانت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفى عبدالقادر قامت بالاشتراك مع حملة من مديرية الطب البيطرى، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي:

تحرير محضر رقم ٤٨٠٩ جنح أول العاشر لضبط سيارة جامبو فنطاس محملة بـ ٣٨٠٠ لتر سولار دون تصريح مخالفة للقرار الوزاري ١٠٢ لسنة ٢٠١١م، وذلك لتجميع كمية من السولار بغرض الاتجار والتربح والبيع في السوق السوداء وتم تسليم السيارة لقسم أول بسائقها وايداع السولار بمحطه البنزين.

تحرير محضر رقم ٤٨٠٦ جنح أول العاشر لعدم الإعلان عن أسعار السلع بسوبر ماركت.

تحرير محضر رقم٤٨٠٧ جنح أول العاشر لعدم الإعلان عن أسعار السلع بسوبر ماركت.

تحرير محضر رقم ٤٨٠٨جنج أول العاشر لعدم وجود شهادة صحية.

كما تم المرور على المخابز البلدية بدائرة المدينة وتم المرور على عدد ١٥ مخبزًا وتم تحرير محاضر للتوقف عن الإنتاج، وتحرير 2 محضر ضد أصحاب مخابز بلدية مدعمة لعدم نظافة أدوات المعجن، وقامت الحملة بالمرور على صومعة العاشر من رمضان وبانكر العاشر من رمضان ومتابعة حركة توريد القمح المحلي.

ضبط الأسواق

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التجارية لحماية حقوق المواطن وضبط الأسواق واتخاذ ما يلزم قانونا تجاه غير الملتزمين.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حمايه المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

قامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لأحكام الرقابه علي حركه البيع والشراء بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (2582 ) محضراً منها (2104) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة، و(478) محضراً فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينيين مخالفين.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه تم ضبط سلع غذائية منها 7 أطنان دقيق و10 أطنان قمح وقبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بنطاق المحافظة، كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحية منها 3 أطنان علف حيواني و100 شيكارة سماد اليوريا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.