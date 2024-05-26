مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث سير بشبين القناطر

وقع صباح اليوم الأحد، حادث تصادم سيارتين بطريق كفر حمزة - شبين القناطر، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق ونقل المصابين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيقات.

تفاصيل الحادث

فور وقوع الحادث انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بدفن جثة المتوفى، والاستعلام عن حالة المصابين، والتحفظ على السيارتين.

المؤبد للمتهمين لتكوينهم تشكيل عصابي والاتجار في المواد المخدرة

في وقت ساب قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد للمتهمين لتكوينهم تشكيل عصابي والاتجار في المواد المخدرة هيروين وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم أول العبور.

ونص أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6491 لسنة 2023 جنايات أول العبور، والمقيدة برقم 3578 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين عادل م م21 سنة، طالب، مقيم عمارات الجيزة الحى الثامن إسكان المستقبل القليوبية، ومروان ج م، 19 سنة، سائق، مقيم إسكان المستقبل القليوبية، ومحمد ا ر، 22 سنة، لأنهم في يوم 2023/10/25 بدائرة أول العبورمحافظة القليوبية ألفوا فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص في الاتجار في المواد المخدرة ووزعوا الأدوار فيما بينهم بأن ترأس الثالث التشكيل وتخصص في جلب المواد المخدرة وإعطائها للمتهم الأول والثاني ليقوما بإعدادها وتغليفها تمهيدا لبيعها لعملائهم من المتعاطين وتقسيم العائد من بيعها فيما بينهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.