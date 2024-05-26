الأحد 26 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا سليم : التتويج بأبطال أفريقيا نتاج جهد شاق

بوابة الوفد الإلكترونية

قال رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق توج بلقب دوري أبطال إفريقيا ‏عن جدارة، وأسعد الملايين من جماهيره، بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد في إياب ‏نهائي البطولة باستاد القاهرة.‏

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وأضاف سليم أن الأهلي نجح في العودة من تونس بتعادل سلبي خلال مباراة الذهاب، واستغل ‏الأرض والجماهير التي احتشدت في مدرجات استاد القاهرة وحقق الفوز باللقب.‏


وأوضح اللاعب المغربي أن الأهلي قدم موسمًا قويًا وكلل جهوده على المستوى الإفريقي بالفوز ‏باللقب الإفريقي.‏
ووجه رضا سليم الشكر إلى الجماهير التي حضرت في استاد القاهرة وإلى الملايين الذين لم ‏تتح لهم الفرصة للتواجد في الاستاد ولكن دعمهم ومساندتهم يظل دائما من أهم عوامل تفوق الأهلي.

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