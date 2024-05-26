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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

السولية : اعتلاء منصات التتويج عادة متوارثة في الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

قال عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  إن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم للتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ١٢ في تاريخ النادي، والثانية على التوالي. 

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وأكد اللاعب أن الفريق يسعى بشكل دائم لتحقيق المزيد من الألقاب والإنجازات، واعتلاء قمة أي بطولة، وأن المسؤولية تقع على عاتق جميع اللاعبين لإسعاد جماهير الأهلي الوفية التي تضرب نموذجًا فريدًا في عشق ودعم ناديها. 

وشدد السولية على أن الجيل الحالي بالفريق لا يبخل بأي جهد من أجل تقديم أفضل أداء ممكن في أي بطولة، وهو جانب أصيل من تقاليد الأهلي التي تتوارثها أجياله على مر الأزمنة والعصور.

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