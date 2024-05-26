الأحد 26 مايو 2024
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وسام أبو علي : أُهدي لقب أبطال أفريقيا إلى الشعب الفلسطيني

بوابة الوفد الإلكترونية

أعرب وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب دوري ‏أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد، في إياب نهائي البطولة الذي أقيم ‏على استاد القاهرة.‏

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وقال وسام إنه سعيد باللقب الأول له مع الأهلي على المستوى الإفريقي، متمنيًا أن يواصل ‏حصد الألقاب مع النادي.‏

وأكد وسام أن لاعبي الفريق تحدثوا قبل المباراة عن ضرورة الضغط من البداية، ونجح ‏الأهلي في التسجيل المبكر في شباك الترجي الذي ساهم في التتويج باللقب. 

وأشار إلى أن الجيل الحالي من اللاعبين يستحق التواجد على منصات التتويج، وأنهم دائمًا يؤكدون ‏على ترابط وقوة الأهلي، وأن الجميع على قلب رجل واحد.‏

واختتم وسام أبو علي تصريحاته بإهداء لقب دوري أبطال إفريقيا إلى جماهير الأهلي وأهله في ‏فلسطين.‏

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