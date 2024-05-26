الأحد 26 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سامي قمصان : الجيل الحالي في الأهلي صنع مجدًا للنادي

بوابة الوفد الإلكترونية

قال سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  إن الأحمر توج بلقب دوري ‏أبطال إفريقيا بإصرار وحماس اللاعبين وجهود الجهاز الفني ودعم لا محدود من الجماهير ‏وكافة منتسبي النادي. ‏

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وأضاف قمصان: جماهير الأهلي قدموا ملحمة أكثر من رائعة في مباراة الفريق أمام الترجي في ‏إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. اعتدنا على تلك الأجواء من الجماهير الداعمة بكل قوة للفريق ‏في كل المواقف، وكلمة السر دائمًا في الفوز بالبطولات، وأتمنى أن نواصل إسعادهم.

وواصل المدرب العام تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجلس الإدارة ولجنة التخطيط والمنظومة ‏الإعلامية على دعمهم ومساندتهم للفريق، كما وجه الشكر إلى الجهاز الفني واللاعبين.‏

وأكد قمصان أن الجيل الحالي من اللاعبين من أفضل الأجيال، وأنهم يواصلون كتابة التاريخ مع ‏النادي بعد إضافة اللقب الـ12 في دوري الأبطال لدولاب بطولات النادي والسير على خطى ‏الأجيال السابقة.‏

واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي دائمًا رقم واحد وينافس على كل بطولة ‏يشارك بها، متمنيًا أن يواصل الفريق حصد الألقاب هذا الموسم.‏

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