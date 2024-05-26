محمد هاني : الأهلي صانع المجد .. والطموح يتجدد

أعرب محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بتواجده ضمن جيل الأهلي الحالي، الذي يواصل تحطيمه الأرقام وصناعة المجد واعتلاء منصات التتويج المختلفة ما بين المحلية والقارية، بخلاف ظهوره القوي سنويًّا في المحافل العالمية بكأس العالم للأندية.

وأضاف اللاعب أن أبرز ما يميز فريق الأهلي هو تجديد الطموح بشكل يومي، والسعي المتواصل لتحقيق الإنجازات، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي الذي حقق أربع بطولات من آخر خمس نسخ لدوري الأبطال سيطمح بقوة للفوز بالبطولتين الخامسة والسادسة ولن يتوقف طموحه وشغفه عند حد معين.

وشدد هاني على أن أرقام الأهلي الدفاعية في نسخة دوري الأبطال التي حققها على حساب الترجي وعدم تلقيه سوى هدف واحد طوال مبارياتها توضح المجهود الكبير الذي بذله الفريق بدءًا من مصطفى شوبير في حراسة المرمى وتصدياته المؤثرة في الأوقات الحاسمة، مرورًا بخط الدفاع الذي يدافع ببسالة عن مرمى الفريق، وهو ما أسهم بشكل مباشر في الفوز باللقب دون التعرض لأي هزيمة